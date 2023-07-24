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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: الرئيس وجه عدة رسائل في ذكرى 23 يوليو لاستكمال مسيرة الوطن

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد النائب  يسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربيه بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس بمناسبة ذكرى 23 يوليو كشفت حجم التحديات والصعاب التي تواجه الوطن، وإعلان استكمال مسيرة التنمية والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة في مواجهة أي تحديات.

توفير فرص متكافئة للعمل

وقال المغازي : الكلمة عبرت عن ماضي مصر وحاضرها، وكذلك تطلعات المستقبل، لاسيما وأن الجمهورية الجديدة، تسعى لتوفير فرص متكافئة للعمل والحياة الكريمة لكل المصريين، وأن التطور الاقتصادي ضرورة للمستقبل، وليس ترفا أو رفاهية، وهي رسالة من أجل العمل والإنتاج واستمرار مسيرة التنمية الشاملة في البلاد.

وأشاد رئيس عربية البرلمان، بحرص الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، على توجيه التحية لرؤساء مصر السابقين، وفي مقدمتهم الزعيم جمال عبد الناصر، قائد ثورة 23 يوليو، والرئيس الأسبق محمد نجيب، لتحمله المسئولية في لحظة دقيقة من عمر الوطن، والرئيس محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام.

وتابع النائب يسري المغازي: ستبقى 23 يوليو ثورة مجيدة حققت آمال المصريين وطموحاتهم في وقت عصيب، وكانت الشرارة الأولى للتغيير في مصر والدول العربية كلها.

التطور الاقتصادي الجمهورية الجديدة الاقتصادي الجمهورية الجديد التنمية الشاملة

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