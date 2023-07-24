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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يشارك جمهوره صورا من مباراة ليفربول الودية

صدى البلد

نشر اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني، صورة جديدة له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، من خلال خاصية “الاستوري”.

 

وظهر محمد صلاح من مباراة  فريقة ليفربول مع جرويتر فورث، مما حاز علي إعجاب متابعيه.

 

محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول على موعد مع إنجاز تاريخي خلال الموسم المقبل من الدوري الإنجليزي الممتاز، لم يسبق الوصول إليه من قبل أي لاعب مصري أو أفريقي.. فما هو؟

ويستعد صلاح لخوض موسمه التاسع في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تواجده لثمانية مواسم سابقة بقميصي تشيلسي وليفربول.

ويبدو أن محمد صلاح -حتى الآن- باقي مع فريق ليفربول ولن يرحل للاحتراف خارج الدوري الإنجليزي، كما تم التكهن بمستقبله قبل ذلك، رغم العروض الخليجية والأوروبية التي تلقاها الفرعون المصري.

 

ماذا حقق محمد صلاح الموسم الماضي؟
استهل ليفربول بقيادة محمد صلاح موسمه الماضي 2022/2023 بالتتويج بلقب كأس الدرع الخيرية على حساب منافسه اللدود مانشستر سيتي بنتيجة 3-1.

فيما افتقد الريدز المنافسة على بقية الألقاب بعدما ودّع كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث أنهى صلاح مع ليفربول الموسم في المركز الخامس ضمن ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ليفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا ويتأهل إلى الدوري الأوروبي بدلًا منه.

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