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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب هذه التهم.. الكونجرس الأمريكي يستعد لاحتجاز زوكربيرج

مارك زوكربيرج
مارك زوكربيرج

يدرس المشرعون في اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي إجراء تصويت في وقت لاحق من هذا الأسبوع لاحتجاز رئيس شركة ميتا، مارك زوكربيرج، بتهمة ازدراء الكونجرس لفشله في الامتثال لاستدعاء اللجنة.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر متعددة مطلعة على الأمر، إن اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي قد تصوت على قرار ازدراء الكونجرس يوم الخميس.

في وقت سابق من هذا العام، طلبت اللجنة معلومات من “ميتا” وشركات التكنولوجيا الأخرى حول سياسات الإشراف على المحتوى الخاصة بها كجزء من تحقيق أوسع من قبل المشرعين في التسليح المزعوم للحكومة الفيدرالية والتواطؤ مع شركات التكنولوجيا لفرض رقابة على الكلام.

والأسبوع الماضي، أرسل رئيس اللجنة القضائية، جيم جوردان، خطابا إلى زوكربيرج يبلغه فيه أن طلب أمر الاستدعاء للحصول على معلومات يغطي أيضا المعلومات المتعلقة بمنصة التواصل الاجتماعي الجديدة “ثريدز” الخاصة بـ”ميتا”.

وقال راسل داي، المتحدث باسم جوردان، “لدى ميتا معلومات مهمة لم تسلمها إلى اللجنة فيما يتعلق بجهود الحكومة الفيدرالية لفرض رقابة على الكلام عبر الإنترنت وكيف استجابت ميتا لتلك الجهود”.

وأضاف أن “اللجنة ستتخذ أي إجراءات تثبت أنها ضرورية لتسهيل إنتاج المعلومات المطلوبة”.

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وقالت تقارير وسائل الإعلام الأمريكية، نقلا عن شخص مطلع على التحقيق، إن ميتا أعطت اللجنة حتى الآن أكثر من 53 ألف صفحة من الوثائق منذ تلقيها أمر الاستدعاء.

بالإضافة إلى ذلك، ستكون اللجنة قد أجرت 10 مقابلات مع موظفي “ميتا” بحلول نهاية الأسبوع.

زوكربيرج ميتا مجلس النواب الأمريكي الكونجرس

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