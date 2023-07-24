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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تكشف عن موقفها من الهجمات الأوكرانية على أهداف داخل روسيا

أمريكا وأوكرانيا
أمريكا وأوكرانيا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة لا تدعم الهجمات الأوكرانية على أهداف داخل روسيا.

وقالت جان بيير، تعليقا على هجمات الطائرات المسيرة على موسكو : "لقد أوضحنا أننا بشكل عام لا ندعم الهجمات داخل روسيا".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تعليقها على دعوة الأمم المتحدة لتجنب تصعيد الصراع بعد الهجوم بالمسيرات على موسكو، إن هذه الكلمات موجهة إلى الدول التي تزود سلطات كييف بالأسلحة.

كتبت زاخاروفا، علي “تليجرام”، "هذه دعوة لأولئك الذين يعلنون عدم تورطهم في الصراع، ويزودون نظام كييف الإرهابي بالأسلحة، بما في ذلك الذخائر العنقودية والقذائف العنقودية”.

أضافت: ”تشعر الأمانة العامة للأمم المتحدة بالحرج من تسميتها، لكننا لسنا: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكل محور الشر في الناتو".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أفادت في وقت سابق من اليوم، بأنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم بطائرتين بدون طيار على أهداف في موسكو.

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كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن  محاولة طائرات مسيرة أوكرانية لمهاجمة أهداف في شبه جزيرة القرم.

موسكو الهجمات الأوكرانية روسيا البيت الأبيض

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