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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بداية من اليوم.. حل عاجل لـ أزمة انقطاع الكهرباء

صدى البلد

أكد مصدر مسئول بـ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه بداية من اليوم الثلاثاء 25 يوليو، على الأكثر سيتم تقليل فترات انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير للدرجة التي لن يشكو المواطن خلالها من عملية انقطاع الكهرباء، خلال موجة الحر الشديدة وبعدها تعود الشبكة لطبيعتها، وأنه تم خلال الأيام الماضية تخفيف 3 آلاف ميجاوات في ساعات الذروة.

خطة سريعة لحل أزمة انقطاع الكهرباء

وكشف المصدر المسئول بـ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم الاتفاق، أمس الاثنين 24 يوليو، مع وزارة البترول على وضع خطة سريعة لحل أزمة انقطاع الكهرباء نتيجة نقص إمداد محطات إنتاج الكهرباء بالغاز والمازوت، لحين عودة شبكة الكهرباء كاملة إلى طبيعتها، وأوضح أنه تم عقد اجتماع بين الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بمقر وزارة الكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قيادات الوزارتين.

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وشدد المصدر المسئول بـ وزارة الكهرباء على أنه سيتم بناء على هذا الاجتماع  العمل على حل مشكلة ضخ كمية الغاز لمحطات الإنتاج لتقليل كمية الأحمال المخففة بنسبة كبيرة حتى تنتهى موجة الحر الشديدة وتعود الشبكة لطبيعتها.

 

وزير الكهرباء يكشف السبب الحقيقي لتخفيف الأحمال

وسبق أن قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،  إن برنامج  تخفيف الأحمال الذي  لجأت إليه الوزارة؛ بسبب موجة الحر الشديدة التي أدت الى زيادة الحمل على استخدام الكهرباء، مُطمئنًا المواطنين بأن عملية تخفيف الأحمال ستنتهى خلال أيام .

وخص الدكتور محمد شاكر "صدى البلد، بتصريح خاص قال فيه إننا لم نلجأ لخطة تخفيف الأحمال نتيجة وجود عجز في الإنتاج، فلدينا فائض يصل إلى 10 آلاف ميجاوات، لكن  نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وهو ما أدى لارتفاع في استهلاك الكهرباء، وتسبب في خفض ضغط الغاز في محطات إنتاج الكهرباء، وأوضح أنه يتم بقدر الإمكان التوزيع العادل في فترات انقطاع التيار على مختلف المناطق.

وشهدت البلاد خلال اليومين الماضيين انقطاعات في التيار الكهربائي ما تسبب في شكاوى المواطنين من الانقطاعات الطويلة والمتكررة.

وسبق أن كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الذى عقد الأسبوع الماضي، أنه تم البدء في تخفيف أحمال الكهرباء، نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي نشهدها حالياً، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة، وهو ما انعكس أيضا على زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في انتاج الكهرباء، وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به، ما أدي إلى انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء، لافتا إلى الاستمرار في تخفيف الأحمال بالتناوب، حتى منتصف الأسبوع المقبل، لتستعيد الشبكة ضغوطها من الغاز.

وأصدرت وزارة الكهرباء بيانا منذ عدة أيام تشير فيه إلى وصول الأحمال الكهربائية خلال ساعة الذروة الى 35 ألف ميجاوات، للمرة الأولى منذ أعوام سابقة، فيما أشارت الى أن القدرات الكهربائية المتاحة بلغت 44900 ميجاوات، وبلغ احتياطي القدرات الكهربائية 9800 ميجاوات.

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر في منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك مواعيد انقطاع الكهرباء تنفيذا لخطة تخفيف الأحمال التي تتبعها وزارة الكهرباء منذ بضعة أيام.

وجاء في منشور الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه يتم الالتزام ببرنامج تخفيف الأحمال طبقا للقدرات المطلوبة من كل تحكم، مع مراعاة أن يتم البدء فى انقطاع  الكهرباء بمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها وألا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة، كما حذرت المواطنين من استخدام المصاعد في تلك الأوقات التي يتم فيه انقطاع الكهرباء حفاظا على سلامتهم، ونوهت الشركة في منشورها إل أنه سيتم تفعيل برنامج انقطاع الكهرباء بدءا من منتصف ليلة السبت 22 يوليو ولم تحدد الشركة موعد انتهاء برنامج تخفيف الأحمال.

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