عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم حرارة الصيف.. رياح وأتربة وغيوم وأمطار تضرب السعودية

ارشيفي
ارشيفي

تستمر درجات الحرارة العظمى في الارتفاع على المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من المنطقة الوسطى في السعودية بحسب ما جاء في التقرير اليومي للمركز الوطني للأرصاد بالمملكة.

كما توقع التقرير بحسب صحيفة سبق السعودية  أن  يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتَي جازان وعسير.

كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة؛ قد تتخللها سحبٌ مُمطرة على أجزاءٍ من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم السبت

صحف السعودية| تحذيرات من طقس اليوم.. استقالة وزير الثقافة الأوكراني.. والمملكة: حرق القرآن استفزاز ممنهج

البحر الأحمر الحرارة العظمى الخليج العربي الرؤية الأفقية الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار الرياح السطحية حرارة الصيف حركة الرياح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الآن رسميا| سعر الدولار في البنوك بعد تلميحات صندوق النقد الدولي بشأن اليوان

لو راجل أطلع اتكلم وقول.. رسالة نارية من تامر أمين للشيبي

بعد القضايا والمحاكم.. وفاة المنتج فطين سعيد طليق المطربة بوسي

بعد إمام عاشور.. الأهلي يعلن عن صفقة جديدة لـ 4 مواسم

بداية من اليوم.. حل عاجل لـ أزمة انقطاع الكهرباء

كهربا ودونجا وباهر المحمدي| ميدو يكشف سبب تعدي الشحات على نجم بيراميدز

«الحق اتجوز فورا»|أسعار الذهب تتراجع مجددا وعيار 21 يفقد 550 جنيها

ميدو يكشف سر تدخل سالم الشامسي في أزمة اعتداء الشحات على الشيبي

موضوعات متعلقة

بسبب موجة الطقس الحار.. شاهد آثار الحرائق بجزر اليونان

أعلى حرارة في التاريخ.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس وتعلن موعد انكسار الموجة

ترشيحاتنا

"التصحيح خلص"| مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 الأسبوع المقبل

أهل زوجها سحلوها فى الشارع.. الاعتداء على سيدة بالضرب بالبحيرة

أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الثلاثاء

الأهلي يدرس رحيل هذا اللاعب في الصيف .. تفاصيل

رغم حرارة الصيف.. رياح وأتربة وغيوم وأمطار تضرب السعودية

عقب إيقاف الشحات.. خالد الغندور: الدوري خلص وعقوبة كهربا لم تتخذ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعلى درجة حرارة متوقعة| تحذيرات الأرصاد تكشف لهيب الساعات المقبلة

رسائل الواتساب.. اللحظات الأخيرة في حياة طليق المطربة بوسي

حرمته من رؤية ابنه.. هل رحل طليق المطربة بوسي حزنا لفقدان نجله؟

قصور الثقافة تحتفل بذكرى ثورة يوليو مع أبناء الإسكان البديل بالسيدة زينب.. صور

فيديو

قالها بحبك مرتين بحياته.. قصة زواج فاروق الفيشاوي وسمية الألفي بشيكولاتة ووردة ولبان

فوقت قبل فوات الاوان .. فنان يكشف علاقة جماعات إسلامية باجباره على الاعتزال

فك العمل ابوس رجلك.. فيفي عبده تستغيث وهذه عقوبة الجدل والشعوذة/ فيديو جراف

في ذكراها.. شاهد أول ظهور لـ فوزية عبد العليم على الشاشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ