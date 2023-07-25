فوائد استخدام الزنجبيل كعلاج للصداع| تعرف عليها

يعتبر الزنجبيل من الأعشاب الطبيعية التي تحتوي على مواد فعالة قد تساعد في تخفيف الصداع والألم الناتج عن الصداع، ولكن لا يوجد حاليًا دليل علمي قاطع على فعالية الزنجبيل كعلاج للصداع.

قال الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية فى تصريحات خاصة لصدي البلد إن الزنجبيل يحتوي على مادة "الجينجيرو" التي تعمل كمضاد للالتهابات، وهذا يمكن أن يساعد في تخفيف الصداع الناجم عن الالتهابات. كما أن الزنجبيل يحتوي على مادة "الشوجول" التي تساعد على تخفيف التوتر والإجهاد، وهذا قد يساعد في تخفيف الصداع الناجم عن التوتر والإجهاد.

ولاستخدام الزنجبيل كعلاج للصداع بشكل صحيح، يجب استشارة الطبيب أولاً وعدم الاعتماد على الزنجبيل فقط في علاج الصداع، ويمكن استخدامه إضافة إلى العلاجات الأخرى الموصوفة من قبل الطبيب. كما يجب تجنب تناول الزنجبيل بكميات كبيرة؛ حيث يمكن أن يسبب زيادة في الحموضة وتعريض الشخص لبعض الآثار الجانبية.