رئيس جامعة بنها يسلم شهادات مبادرة تأهيل الشباب لسوق العمل

شهد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها حفل تسليم شهادات مبادرة تأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل ،ومبادرة عشرة آلاف ريادي طلابي جامعي والتي تقام لأول مرة بالجامعات المصرية بالتعاون بين مركز الموهوبين والمبدعين بجامعة بنها ،ومكتبة مصر العامة الرئيسية .

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى نصر مدير مركز الموهوبين والمبدعين بالجامعة ، والدكتور تامر إبراهيم مدير التدريب بمكتبة مصر العامة ، والدكتور مروة ياسين منسق المبادرة من الجامعة والدكتور سامى حبيب مدرب معتمد من مكتبتي مصر العامة.

وقال الدكتور جمال سوسه أن هذه المبادرات تهدف الى بناء قدرات الشباب بالجامعة حيث تعتبر خطوة فعلية تؤهلهم الى ريادة الأعمال فهو يعتبر برنامج فريد يهدف إلى بناء القدرات في مجال الإبداع وريادة الأعمال، ويستهدف طلاب الجامعة في تخصصات مختلفة ، مشيرا أن هذه المبادرات هي فرصة للطامحين في أن يكونوا رواد أعمال في المستقبل، كما أن المبادرات تقدم العديد من برامج تعليم ريادة الأعمال والابتكار من أجل بناء قدرات الشباب ومساعدتهم على خلق أفكار لهم متطورة تتماشى مع فكر ريادة الأعمال ،وخلق ثقافة محلية قائمة على الابتكار والإبداع.

ومن جانبه قال الدكتور تامر سمير ان مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بالجامعة أعلن عن هذه المبادرات للطلاب بالجامعة وتقدم 98 طالب وطالبة حيث تم عمل اختبارات لهم اجتازوا منهم 55 طالب الاختبارات وتم تسليمهم الشهادات.