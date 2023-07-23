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رئيس التحرير
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تعليم

جامعة بنها تطلق مبادرة "احنا معاك" لرعاية الأسرة المصرية

د. جمال سوسه - د.
د. جمال سوسه - د. السيد فوده

تطلق جامعة بنها غدا الاثنين مبادرة "احنا معاك" لرعاية الأسرة المصرية ، وذلك تحت رعاية الدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبإشراف وتنسيق الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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وأكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أن الجامعة حريصة على المُشاركة بفاعلية في جميع المبادرات المجتمعية من خلال إطلاق القوافل المتنوعة والتنموية الشاملة للقرى الأكثر احتياجًا ، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف أيضا تنظيم العديد من الندوات التثقيفية لخدمة أهالي القرى ، ودمج طلاب الجامعة في الخدمات المجتمعية لرفع روح الولاء والانتماء لديهم.


وأضاف رئيس الجامعة حرص الجامعة على دعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال مجالات الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية للأسر المصرية فى القرى عن طريق اطلاق عدد من المبادرات لتوفير حياة كريمة للإنسان المصري.


من جانبه قال الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن سوف يتم اطلاق أولى فعاليات المبادرة بقرية كفر عابد التابعة لمركز طوخ.
واشار الى أن المبادرة تشمل رعاية للأسرة المصرية من كافة النواحي الصحية والتثقيفية ومحو الأمية ، بالإضافة الى التوعية بأهمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لتوفير فرص عمل وحياة كريمة للأسر المصرية البسيطة.

جامعة بنها بنها الأسرة المصرية نائب رئيس الجامعة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع

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