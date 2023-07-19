رئيس جامعة بنها يفتتح المؤتمر السنوي الـ15 لكلية الحقوق

افتتح الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، المؤتمر العلمي السنوي الـ 15 لكلية الحقوق بجامعة بنها، تحت عنوان “الجوانب القانونية والاقتصادية للرقمنة وآثارها على الخصوصية وحقوق الملكية الفكرية”.

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا عبد الحليم، عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل ورئيس نادى القضاة ببنها، والمستشار محمد عبد السميع، نائب رئيس نادى القضاة ببنها، وكلاء الكلية وأساتذة الكلية وعمداء الكلية السابقين.

وأكد رئيس جامعة بنها أن المعلوماتية تعتبر الركيزة الأساسية لتقدم الأمم على مختلف الأصعدة، إذ أصبحت اليوم وسيلة ضغط من طرف الدول المتقدمة على الدول النامية، خاصة في المجال العلمي والاقتصادي لفرض هيمنتها في كل مجالات الحياة، وأصبحت المعلومة إحدى ثمرات فكر الإنسان التي تتحول فيما بعد إلى رصيد معرفي تستقي منه البشرية كل ماهي بحاجة إليه.

وقال رئيس جامعة بنها: “إننا في جامعة بنها نسعى دائما لتطبيق مبادى ومفاهيم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيق أعلى نظم المكينة وصولا إلى جامعة ذكية من الجيل الرابع، حيث يعتبر هذا المؤتمر امتدادا لأولويات الجامعة”.

من جانبه، قال الدكتور رضا عبد الحليم إن المؤتمر ناقش عدة محاور أهمها المحور الاقتصادي، ومحور القانون الجنائي والرقمنة، ومحور القانون المدني ومحور القانون الدول، والمحور الشرعي والفلسفي والتاريخي، ومحور قانون المرافعات، ومحور القانون التجاري، ومحور القانون العام، مؤكدا أن المؤتمر يناقش 20 بحثا فى هذا المجال يغطى جميع جوانب ومحاور المؤتمر.