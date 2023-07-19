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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مجلس الوزراء يوافق على إضافة 3 كليات جديدة لجامعة بنها الأهلية بالعبور

د. مصطفى مدبولى ،
د. مصطفى مدبولى ، د. جمال السعيد

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية ، موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 369 لسنة 2022، الخاص بإنشاء "جامعة بنها الأهلية"، بمحافظة القليوبية.

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وقال " السعيد " إن التعديل نص على إضافة ثلاث كليات جديدة إلى الجامعة، وهي: "الفنون البصرية والتصميم"، و"الطب البيطري"، و"علوم الطاقة"، وذلك في إطار الحرص على تدعيم الجامعة بالتخصصات العلمية المطلوبة وتقليل الاغتراب ، وتوفير التخصصات العلمية التي من شأنها إعداد المتخصصين والخبراء في المجالات المختلفة.

جدير بالذكر أن جامعة بنها الأهلية تُقام بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، على مساحة 40 فدانًا، وتم تجهيزها بمستوى جامعات الجيل الرابع، وقد بدأت الدراسة في 4 كليات وهي (الطب البشري، الهندسة، علوم الحاسب، الاقتصاد وإدارة الأعمال)، خلال العام الدراسي 2022/2023، وتقدم الجامعة العديد من البرامج الدراسية المُتميزة لتلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

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