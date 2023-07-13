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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بنها الأهلية: تقديم خدمة تعليمية متميزة وفقًا لأحدث النظم ومعايير الجودة

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع

أكد الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية على أهمية دور الجامعة فى تقديم خدمة تعليمية متميزة وفقًا لأحدث النظم ومعايير الجودة وبتكلفة مناسبة للطلاب.

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جاء ذلك خلال رئاسة " السعيد" إجتماع قيادات جامعة بنها الأهلية ، بحضور الدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية ، والدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها والقائم بتسيير أعمال جامعة بنها الأهلية، والدكتور سليمان مصطفى النائب الأكاديمي لجامعة بنها الأهلية ، ومستشارين مجلس الأمناء ، ومنسقي البرامج بالجامعة ، والقائم بعمل أمين الجامعة.


ووجه الدكتور جمال السعيد خلال الاجتماع  الشكر والتقدير لجميع القائمين على جامعة بنها الأهلية منذ تأسيسها حتى تشغيلها لتصبح من أول الجامعات الأهلية التى تم تشكيل مجلس أمناء لها.
من ناحية أخرى استعرض الإجتماع وجهات النظر والرؤى المختلفة حول خطة العمل خلال المرحلة المقبلة وإعداد اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية ،  وعقد شراكات وتوأمة مع الجامعات الدولية المرموقة.


كما عرض الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، و القائم بتسيير أعمال جامعة بنها الأهلية، والدكتور سليمان مصطفى، النائب الأكاديمي لجامعة بنها الأهلية، الموقف الفعلي للكليات التي بدأت بها الدراسة والكليات المتوقع أن تبدأ بها الدراسة العام  الجديد ، من حيث عدد الطلاب الحالي و المتوقع قبولهم في العام الجديد والمصروفات الدراسية الحالية والمقترحة.

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جامعة بنها الاهلية مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية جامعة بنها بنها

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