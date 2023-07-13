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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هدوء فى آخر أيام إمتحانات الثانوية العامة بالقليوبية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

شهدت آخر امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية هدوءا كبيرا، حيث انتظم الطلاب فى الحضور لأداء امتحان مواد الأحياء للشعبية العلمية علوم، والرياضيات البحتة "الحبر والهندسة فراعية" الشعبة العملية رياضيات، والفلسفة والمنطق الشعبة الأدبية.

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من ناحية أخرى شهد محيط اللجان تواجدا أمنيا، حيث حرصت قوات الأمن بالقليوبية على تأمين لجان الامتحانات وبوابات الدخول والخروج تحسبا لأى حالات طارئة ومنع تجمعات الأهالى.
من جانبها قالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام من الثانوية العامة بلغوا 48516 طالبا وطالبة منهم 20356 طالبا وطالبة علمي علوم و7227 طالبا وطالبة علمي رياضة و20933 طالبا وطالبة أدبي ويؤدون امتحاناتهم داخل اللجان على مستوى 12 إدارة  تعليمية ، وقامت مديرية التعليم بتجهيز 24 استراحة بجميع الإدارات وتم توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة للملاحظين ورؤساء اللجان.
واضافت أنه تم التشديد علي مديري الإدارات التعليمية بتقديم الدعم اللازم لرؤساء اللجان قبل بدء الامتحانات لاسيما في تنفيذ عملية دخول الطلاب ومنع تزاحمهم وتواجد أولياء الأمور بمحيط اللجان، كما تم التشديد علي عدم دخول الأجهزة الإلكترونية من هواتف محمولة أو سماعات وساعات ذكية الي اللجان

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