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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إخلاء سبيل 6 أشخاص بينهم أطفال حاولوا الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا

صدى البلد

قررت نيابة العلمين، بمحكمة برج العرب، إخلاء سبيل 6 أشخاص، بضمان محل إقامتهم لاتهامهما بمحاولة السفر الي دولة ليبيا عن طريق الهجرة غير الشرعية عبر المدقات الجبلية.

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واستمعت جهات التحقيق، الي المتهمين حيث تبين أنهم من محافظات مختلفة، وانكروا جميع التهم الموجهه اليهم.

 

طريق الهجرة غير الشرعية

 

وقال محمود السمري، محامي المتهمين ال 6، ان جهات التحقيق وجهت لموكليه، تهمة محاولة الهجرة غير الشرعية عن طريق العلمين المؤدي الي الحدود الليبية، ومن ثم محاولة هروبهم عبر المدقات الجبلية.

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واكد السمري، ل صدى البلد، إن المتهمين انكروا جميع التهم الموجهة اليهم امام جهات التحقيق، ومازالت الواقعة قيد التحقيق تحت تصرف النيابة العامة.


كانت، الأجهزة الامنية، بمديرية أمن مطروح، تلقت إخطارا من مباحث العلمين، يفيد بإلقاء القبض على 6 أشخاص بينهم اطفال، اثناء محاولتهم السفر عن طريق الهجرة غير شرعية الي دولة ليبيا.

وكشفت التحريات، ان المتهمين حاولوا الهرب الي الاراضي الليبية عن طريق العلمين المؤدي الي الحدود الليبية، ومن ثم السفر عبر المدقات الجبلية حتى الوصول الي ليبيا. 

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