رئيس جامعة قناة السويس يكلف الدكتورة سهير أبو عيشة بوظيفة أمين عام

أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس قرارا بتكليف الدكتورة سهير أبو عيشه بالعمل أميناً عاماً للجامعة ، متمنيًا لها التوفيق والسداد في المهمة الموكلة إليها.

هذا وقد اصطحب الدكتور ناصر مندور ، أمين عام الجامعة لمقر مكتبها وكان في إستقبالها الأستاذ خالد سويلم أمين عام الجامعة السابق .

وطالب رئيس الجامعة " سهير أبو عيشه " بالتنسيق مع أستاذ خالد سويلم لضمان حسن تسيير العمل في الفترة الإنتقاليه، متمنياً لها دوام النجاح و للجهاز الإداري بالجامعة التقدم والازدهار.

نبذة عن أمين عام جامعة قناة السويس ....

" سهير أبو عيشه " حاصلة على درجة الماجستير والدكتوراه في اقتصاديات التعليم من كلية التربية جامعة قناة السويس، تدرجت في العديد من المناصب الإدارية منها مراجع حسابات باب ثانى وسادس، فمدير إدارة الحسابات الخاصة ثم كُلفت بالقيام بعمل مدير عام الشئون المالية منذ 19 يونيو 2020 حتى صدور قرار تكليفها بالعمل أمين عام جامعة.