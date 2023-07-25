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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذى لقانون المحال التجارية

اجتماع المحال العامة
اجتماع المحال العامة بقنا

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إنه تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على تراخيص المحال العامة لجميع أنواع الأنشطة التي حددها قانون المحال التجارية الجديد يتم من خلال شباك مخصص بجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة، لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى دقة وكفاءة وشفافية.

 


جاء ذلك خلال اجتماع موسع بديوان عام محافظة قنا ، لمتابعة الموقف التنفيذي لقانون تراخيص المحال العامة بمدينة قنا ، برئاسة اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وحضور حسام حموه، سكرتير عام المحافظة ، و محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين، وأحمد جابر، مدير مديرية القوي العاملة، والمهندس وليد أبوالعباس، مدير إدارة التخطيط العمرانى وعدد من القيادات التنفيذية المختصة.

 

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محافظ قنا يتلقى 85 طلبا من المواطنين خلال استقبالهم للاستماع إلى شكاواهم

 

و أضاف محافظ قنا ، بأن قانون المحال العامة يستهدف تبسيط إجراءات التراخيص وتذليل العقبات الواردة في القوانين السابقة لرفع المعاناة عن المواطنين الذين ظلوا لسنوات طويلة يعانون من عدم الحصول على ترخيص للمحال العامة.

 

وشدد الداودى، على أهمية المرور الدورى على المحال التجارية بمختلف المدن والقرى لتوعية أصحاب المحلات بسرعة توفيق أوضاعهم، وتوضيح مميزات القانون والاستفادة العائدة عليهم جراء تطبيق هذا القانون وتوفيق أوضاعهم لعدم التعرض للمساءلة القانونية.

 


وأشار محافظ قنا ، إلى أن الهدف من قانون المحال العامة التيسير على المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة بنطاق المحافظة من خلال مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية.

 

 

 

اجتماع المحال العامة بقنا

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قنا شباك مخصص تراخيص المحال العامة المراكز التكنولوجية مديرية القوى العاملة إجراءات التراخيص المحال غير المرخصة

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