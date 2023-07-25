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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطقس| آخر الأسبوع نهاية الموجة الحارة.. وهذه توقعات الأيام المقبلة

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن الأجواء شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد، سوف تستمر لنهاية الأسبوع الجاري، حيث يستمر الطقس شديد الحرارة رطبا على جميع محافظات الجمهورية حتى نهاية الأسبوع.

موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى اعتبارا من نهاية الأسبوع الحالي، ليحدث تحسن طفيف في حالة الطقس.

وقالت هيئة الأرصاد، إنه مع مطلع الأسبع المقبل، من المتوقع أن يشمل الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة جميع أنحاء البلاد حتى محافظات جنوب البلاد والصعيد، وإن ظل الطقس شديد الحرارة نهارا.

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وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الطقس اعتبارا من غد، الأربعاء، حتى نهاية الأسبوع، يكون شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حارا رطبا على السواحل الشمالية الغربية.

وعن حالة الطقس خلال ساعات الليل، يكون مائلا للرطوبة على مدار اليوم.

حالة الطقس غدا في مصر

ويشهد الطقس غدا، الأربعاء، نشاط شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، بمختلف الأنحاء، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 39 المسجلة والمحسوسة 42 درجة.

السواحل الشمالية 35 المسجلة والمحسوسة 38 درجة.

جنوب سيناء 41 المسجلة والمحسوسة 44 درجة.

شمال الصعيد 41 المسجلة والمحسوسة 43 درجة.

جنوب الصعيد 44 المسجلة والمحسوسة 45 درجة.

وعن متوسط نسب الرطوبة المسجلة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى تسجل نهارا 40% وليلا 92%

السواحل الشمالية تسجل نهارا 55% وليلا 95%

جنوب سيناء تسجل نهارا 65% وليلا 30%

شمال الصعيد تسجل نهارا 70% وليلا 25%

جنوب الصعيد تسجل نهارا 15% وليلا 40%.

الطقس هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة حالة الطقس الطقس غدا

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