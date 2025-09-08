إصابة شاب بشلل رباعي في إحدى القرى السياحية برأس سدر

أصيب شاب يدعي محمد اللبان بالشلل نتيجة الإهمال داخل حمام السباحة.

بدأت الأحداث، بتوجه الأسرة لقضاء عطلة قصيرة بقرية برأس سدر ، إلا أن محمد تعرض لحادث مروع خلال نزوله من لعبة الـ ”أكوا بارك” داخل حمام السباحة المخصص للكبار.

وأوضح شقيق المصاب، أن منسوب المياه في حمام السباحة كان منخفضًا بشكل خطير، دون وجود لوحات إرشادية أو إشراف كافٍ من المنقذين، ما أدى إلى اصطدام رأسه بقاع المسبح، وإصابته بجرح قطعي بالرأس وكسر في الفقرتين الخامسة والسادسة العنقية، بالإضافة إلى كدمة وورم داخل الحبل الشوكي نتج عنها شلل فوري.

وأضاف أن أحد النزلاء هو من أنقذ محمد من الغرق في ظل غياب المنقذين عن موقع الحادث، مؤكدًا أنهم انتظروا الطبيب أكثر من نصف ساعة، بينما كان المصاب ملقى على الأرض دون إسعافات أولية عاجلة.



واختتم شقيق المصاب تصريحاته قائلًا: “أخويا أصيب بالشلل بعد اصطدام رأسه بأرضية حمام سباحة في رأس سدر.. عاوزين حقه، عشان اللي حصل ما يتكررش مع حد تاني".