زراعة المنوفية: الأسمدة بالسعر المدعم من قبل الدولة

اجري المهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية بمحافظة المنوفية جولة مفاجئة إلى الإدارة الزراعية بمنوف والوحدة الزراعية بناحية سرس الليان.

وخلال الجولة تم مراجعة سجلات حماية الأراضي بالوحدة الزراعية بناحية سرس الليان ورصيد الأسمدة ومتابعة أعمال الوحدة.

كذلك تم المرور على جمعية كفر شنوان -مركز شبين الكوم وخلال متابعته لصرف الاسمدة.

أكد وكيل وزارة الزراعة، علي ضرورة الالتزام بالسعر المحدد للأسمدة وتوفير الأسمدة بالسعر المدعم من قبل الدولة ولا إضافات أو تحميل أسمدة حرة عليه

رافقه خلال الجولة الدكتور عصام مرسى مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بالمنوفية، والمهندس سعد أبو زيادة مدير الإدارة الزراعية بمنوف، وبحضور المهندس محمد حرفوش مدير إدارة التعاون الزراعي بمنوف والمهندس أشرف البطرة وكيل الشؤون الزراعية.كما حضر الجولة المهندس أشرف زايد متابع حماية الأراضي بالإدارة.