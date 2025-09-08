قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بريطانيا تتسلّم عريضة قانونية تتهمها بارتكاب جرائم حرب خلال احتلالها لفلسطين
قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟
تطبيق نموذج ITS في مصر | ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم؟
صاحب مطعم أجنبي يصطدم بسيارة سفير أنجولا في المهندسين
إعادة طلاء المدارس الحكومية وزيادة مساحاتها الخضراء لتحسين البنية التحتية
فى حملات مكبرة.. مصرع عنصرين إجراميين وضبط مخدرات بـ77 مليون جنيه
تفاصيل إطلاق النار بمفرق راموت بالقدس المحتلة
مسئولة باليونيسف تكشف عن 5 آليات لإحداث تحول جذري لمواجهة أزمة التعلّم
الإسكندرية أولهم| تكريم 10محافظات حققت أعلى نسب تحسن فى مهارات اللغة العربية
مهرجان الأشباح الجائعة.. موروث روحي واحتفال شعبي صيني| تفاصيل
أسعار الأسماك والجمبري في الأسواق اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
وزير التعليم العالي: اليوم الدولي لمحو الأمية فرصة لتعزيز الثقافة ونشر المعرفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد عددا من المدارس للتأكد من الجاهزية الكاملة استعدادا للعام الدراسي الجديد

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
مروة فاضل

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية  عدد من المدارس لمتابعة استعدادات مديرية التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025/2026 ،.

 رافقه  محمد موسى نائب المحافظ ،  الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، مدير التعليم الثانوي بالمنوفية ،  المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية  ،   سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم.

 تفقد محافظ المنوفية  عدد من المدارس ومنها  مدرسة الشهيد النقيب أحمد عبدالرحيم السرسى " الثانوية القديمة بنات سابقا " ، وتم تفقد الفصول الدراسية وأطلع على منظومة تجريبية عبارة عن نظام إلكتروني جديد لتسجيل حضور وانصراف الطلاب عبر الباركود المخصص لهم فور دخولهم المدرسة ، حيث يتم ربط المنظومة بقاعدة بيانات مركزية وفى حالة غياب الطلاب  يتم على الفور ارسال رسالة " واتس آب" لولى الأمر في نفس اليوم للتأكد من إحاطته بالغياب ومتابعة مدى انتظام الطلاب لدراستهم.

كما تفقد المحافظ  مدرسة الشهيد أحمد محمد البرهيمى الثانوية الصناعية بنين بحي غرب شبين الكوم  للوقوف على مدى الجاهزية الكاملة ، وذلك في إطار دعم التعليم الفني ، حيث شهد لقاء تدريبي للمعلمين من جميع المدارس بنطاق المحافظة ، و تفقد قسم هندسة السيارات والتبريد والتكييف ، ووجه مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بوضع تصور لتطوير المدرسة ورفع كفاءتها على مراحل  لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب ، وموجها بضرورة توقيع برتوكول تعاون  مع شركة المنوفية لصيانة الآليات لفتح آفاق جديدة أمام الطلاب للتدريب العملى المشترك بما يعزز من قدراتهم الفنية وربطهم بسوق العمل، مؤكداً أن التعليم الفنى هو قاطرة التنمية وأحد أهم ركائز بناء الأيدى العاملة .

 وشدد محافظ المنوفية  على ضرورة التنسيق بين مديري الإدارات التعليمية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات للمرور والمتابعة الميدانية على كافة المدارس للتأكد من الجاهزية الكاملة والانتهاء من إجراءات أعمال الصيانة وتمهيد الطرق المؤدية للمدارس وإزالة جميع الإشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين حول أسوار المدارس وصيانة دورات المياه وكل ما يعوق سير العملية التعليمية ، فضلا عن متابعة إجراءات إستلام المدارس الجديدة وتوفير المرافق الحيوية بها والتأكد من الانتهاء من كافة إجراءات تطوير المدارس التي شهدت عمليات ترميم وإحلال وتجديد تمهيداً لبدء العام الدراسي الجديد ، وكذا التأكد من الانتهاء من إجراءات الصيانة اللازمة بباقي المدارس وفقاً للاشتراطات الفنية والمعايير الصحية حفاظاً على صحة الطلاب.

وأشار محافظ المنوفية إلي أنه تم الانتهاء من تسليم (20) مدرسة إنشاء جديد بإجمالي 414 فصل دراسي بنطاق الإدارات التعليمية بالمحافظة بقيمة استثمارية بلغت 363 مليون جنية، كما تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 42 مدرسة بإجمالي 810 فصل دراسي بجملة استثمارات 187مليون جنيه ، وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع في إنشاء المدارس وتقليل الكثافة بالفصول.

محافظة المنوفية المنوفية جولة تفقدية العام الدراسي الجديد جاهزية مدارس المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

المتهم

بعد القبض عليه .. قرار بشأن البلوجر عمر فرج وشقيقه

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

أسعار الدواجن

انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

الاجتماع الدوري للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية

المستشار محمود فوزي يؤكد أهمية تحديد المؤشرات الدولية للتنمية البشرية والعمل عليها

الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، وعضو مجلس الشيوخ

المؤتمر: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خريطة استراتيجية متكاملة تدعم رؤية مصر 2030

اقتصاد

برلمانية: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتمكين القطاع الخاص كشريك في النمو الاقتصادي

بالصور

فتاوى الفنانات عن الحجاب.. ليلى طاهر: ليس فرضا.. إيناس الدغيدي: ربنا لم يكتبه عليا

أمل حجازي
أمل حجازي
أمل حجازي

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

تكريم وزير الدفاع للقادة
تكريم وزير الدفاع للقادة
تكريم وزير الدفاع للقادة

ديانا حداد تخطف الأنظار من عطلتها الصيفية

ديانا حداد
ديانا حداد
ديانا حداد

أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت

أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت
أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت
أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت

فيديو

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد