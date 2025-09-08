محافظ المنوفية يتفقد عددا من المدارس للتأكد من الجاهزية الكاملة استعدادا للعام الدراسي الجديد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من المدارس لمتابعة استعدادات مديرية التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025/2026 ،.

رافقه محمد موسى نائب المحافظ ، الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، مدير التعليم الثانوي بالمنوفية ، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم.

تفقد محافظ المنوفية عدد من المدارس ومنها مدرسة الشهيد النقيب أحمد عبدالرحيم السرسى " الثانوية القديمة بنات سابقا " ، وتم تفقد الفصول الدراسية وأطلع على منظومة تجريبية عبارة عن نظام إلكتروني جديد لتسجيل حضور وانصراف الطلاب عبر الباركود المخصص لهم فور دخولهم المدرسة ، حيث يتم ربط المنظومة بقاعدة بيانات مركزية وفى حالة غياب الطلاب يتم على الفور ارسال رسالة " واتس آب" لولى الأمر في نفس اليوم للتأكد من إحاطته بالغياب ومتابعة مدى انتظام الطلاب لدراستهم.

كما تفقد المحافظ مدرسة الشهيد أحمد محمد البرهيمى الثانوية الصناعية بنين بحي غرب شبين الكوم للوقوف على مدى الجاهزية الكاملة ، وذلك في إطار دعم التعليم الفني ، حيث شهد لقاء تدريبي للمعلمين من جميع المدارس بنطاق المحافظة ، و تفقد قسم هندسة السيارات والتبريد والتكييف ، ووجه مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بوضع تصور لتطوير المدرسة ورفع كفاءتها على مراحل لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب ، وموجها بضرورة توقيع برتوكول تعاون مع شركة المنوفية لصيانة الآليات لفتح آفاق جديدة أمام الطلاب للتدريب العملى المشترك بما يعزز من قدراتهم الفنية وربطهم بسوق العمل، مؤكداً أن التعليم الفنى هو قاطرة التنمية وأحد أهم ركائز بناء الأيدى العاملة .

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة التنسيق بين مديري الإدارات التعليمية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات للمرور والمتابعة الميدانية على كافة المدارس للتأكد من الجاهزية الكاملة والانتهاء من إجراءات أعمال الصيانة وتمهيد الطرق المؤدية للمدارس وإزالة جميع الإشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين حول أسوار المدارس وصيانة دورات المياه وكل ما يعوق سير العملية التعليمية ، فضلا عن متابعة إجراءات إستلام المدارس الجديدة وتوفير المرافق الحيوية بها والتأكد من الانتهاء من كافة إجراءات تطوير المدارس التي شهدت عمليات ترميم وإحلال وتجديد تمهيداً لبدء العام الدراسي الجديد ، وكذا التأكد من الانتهاء من إجراءات الصيانة اللازمة بباقي المدارس وفقاً للاشتراطات الفنية والمعايير الصحية حفاظاً على صحة الطلاب.

وأشار محافظ المنوفية إلي أنه تم الانتهاء من تسليم (20) مدرسة إنشاء جديد بإجمالي 414 فصل دراسي بنطاق الإدارات التعليمية بالمحافظة بقيمة استثمارية بلغت 363 مليون جنية، كما تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 42 مدرسة بإجمالي 810 فصل دراسي بجملة استثمارات 187مليون جنيه ، وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع في إنشاء المدارس وتقليل الكثافة بالفصول.