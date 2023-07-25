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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية تبحث سبل التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

السفيرة هيفاء أبو
السفيرة هيفاء أبو غزالة وغادة الطاهر

صرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أنه في إطار التعاون القائم بين الأمانة العامة  لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإنها التقت مع غادة الطاهر مديرة العمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بنيويورك (أوتشا)، يوم الاثنين الموافق 24/7/2023، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

 
وأشارت السفيرة إلى أن هذا الاجتماع هدف إلى إطلاع الأمانة العامة بالمهام الجديدة المكلف بها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في القاهرة، وبحث سبل التعاون المستقبلية بين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تخص الشأن الإنساني في المنطقة العربية.

وخلال الاجتماع استعرضت السفيرة جهود الأمانة العامة في الشأن الإنساني والدور الذي تقوم به إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية والمجالس الوزارية المتخصصة في تقديم الدعم إلى الدول العربية في العديد من القطاعات خلال الأزمات الإنسانية التي تمر بها هذه الدول، والإعداد الجاري للتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، المقرر انعقادها خلال شهر نوفمبر 2023، بالجمهورية الإسلامية الموريتانية،

كما أطلعت السفيرة ممثلة أوتشا على قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم (5) الصادر عن الدورة العادية (59) في مايو 2023 بجنيف، والذي كلف الأمانة العامة بالدعوة لعقد اجتماع لتنسيق الجهود العربية في الشأن الإنساني بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومركز الملك سلمان لإغاثة والأعمال الإنسانية والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر.

وأشارت السفيرة إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق القائم بين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لمناصرة القضايا الإنسانية في المنطقة العربية ودعم المتضررين من النزاعات والكوارث الطبيعية.

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