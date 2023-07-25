انهيار أوكرانيا.. تحذير أمريكي عاجل لـ زيلينسكي بشأن الحرب

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، غاضب من تدني الروح المعنوية للقوات المسلحة الأوكرانية والخسائر الفادحة.

وكشف ماكجريجور: "أعتقد أن القوات الأوكرانية يائسة، وبصراحة على وشك الانهيار. المعنويات هناك أضعف من أي وقت مضى".

وأضاف أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة".

وأوضح ماكجريجور: "يبدو لي أن هذه هي خيبة الأمل التي لاحظناها مع زيلينسكي.. لقد كان غاضبًا ومثبطًا للعزيمة".

وأشار إلى أن “أوكرانيا لا تزال موجودة فقط بفضل المساعدة المالية الأمريكية”، داعيا إلى “وضع حد لذلك وبدء المفاوضات”.