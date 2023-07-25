سد الشهية المتكرر مؤشر لمرض خطير

سرطان المعدة من أخطر أنواع الأورام التى تصيب الإنسان، خاصة أنه عادة ما يتم التأخر في اكتشاف المرض بسبب الخلط بينه وبين أمراض أخرى.



وفقا لما جاء في موقع مايو كلينك قد تشمل مؤشرات سرطان المعدة وأعراضه:

صعوبة البلع

ألم البطن

الشعور بالانتفاخ بعد تناول الطعام

الشعور بالشبع بعد تناول كميات صغيرة من الطعام

عدم الشعور بالجوع في الوقت المتوقع أن تجوع فيه

حرقة المعدة

عُسر الهضم

الغثيان

قيء

فقدان الوزن دون ريجيم

الشعور بالتعب الشديد

براز أسود اللون

لا يسبب سرطان المعدة ظهور أعراض في مراحله المبكرة دائمًا لكن عند ظهور أعراض، فإنها يمكن أن تشمل عسر الهضم والألم في الجزء العلوي من البطن.

ولا تَظهر الأعراض إلا بعد أن وصول سرطان المعدة إلى مرحلة متأخرة، مثل الشعور بالتعب الشديد ونقصان الوزن غير المُتعمد وتقيؤ الدم والبراز الأسود.

ويُطلق على سرطان المعدة الذي يصل إلى أجزاء مختلةمن الجسم سرطان المعدة النقيلي ويُسبب أعراضًا تختص بالمكان الذي يصل إليه.

على سبيل المثال، عندما يصل السرطان إلى العُقد اللمفية، فقد يُسبب تكوُّن تكتلات يمكنك الشعور بها تحت الجلد وقد يسبب السرطان الذي يصل إلى الكبد اصفرار الجلد وبياض العينين.

وإذا انتشر السرطان داخل البطن، فقد يُسبب امتلاء البطن بالسوائل. وقد تبدو البطن وكأنها متورمة.

متى يجب زيارة الطبيب

حدد موعدًا مع الطبيب إذا كانت لديك علامات وأعراض تثير قلقك. فقد يسبب الكثير من الأمراض أعراضًا تشبه التي يسببها سرطان المعدة إجراء ببعض الاختبارات لفحص تلك الأسباب الأخرى أولاً قبل اختبار سرطان المعدة.

