يسبب حصوات كلى .. استشاري يحذر من هذا الفيتامين للأطفال | شاهد

قال الدكتور يوسف سعد، استشاري طب الأطفال، إن الأطفال لا يحتاجون لأخذ المكملات الغذائية، ولكنهم يحتاجون لفيتامين "د" لأنه مهم جدا.

وأوضح سعد ، خلال لقائه لبرنامج " صباح الخير يامصر"، والمذاع على فضائية " القناة الأولى" ، أن اعطاء الأطفال الفيتامينات بطريقة عشوائية في منتهى الخطورة ، ولابد من اعطائها عند الاحتياج فقط.

وتابع ، أن هناك بعض الأمهات التي تعطي لأطفالها الكالسيوم في فترة " التسنين" ، وهو في منتهى الخطورة على الكلى ، ويسبب الحصوات.

وأشار إلى أن الأطفال الرضع يحتاجون فقط لفيتامين " د" لأنه قليل في لبن الأم.