مستعدون للعودة.. الكرملين يزف بشرى سارة بشأن اتفاقية الحبوب في البحر الأسود

قال يوري أوشاكوف، مساعد السياسة الخارجية في الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا لم تلغ اتفاقية الحبوب بالكامل بل تم تعليقها فقط ، لافتا إلى أن موسكو مستعدة للعودة إليها إذا تم تنفيذ الالتزامات المتعلقة بـ روسيا المنصوص عليها في الاتفاقية على أرض الواقع، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأضاف أوشاكوف: "تم بالفعل الإدلاء ببيانات عديدة حول اتفاقية الحبوب، بما في ذلك من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه، ولا يمكنك قول ذلك بشكل أفضل".

وتابع أوشاكوف: "هذا يعني أن الصفقة لم يتم إلغاؤها بشكل كامل، لقد تم تعليقها، ببساطة لأن الجزء الروسي من حزمة الحلول لم يتم تنفيذه على الإطلاق".

وتم إبرام اتفاقية الحبوب، التي نصت على التصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود وخلق ظروفًا لتصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا، والتي تم الاتفاق عليها في 22 يوليو 2022 في اسطنبول.

وفي 17 يوليو، رفضت روسيا الاستمرار في المشاركة بالاتفاقية، مبررة أن الأطراف الأخرى لم تفِ بالتزاماتها في الجزء المتعلق بتوريد المنتجات الروسية إلى السوق العالمية.

ومن جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو يمكن أن تستأنف صفقة الحبوب إذا تم الوفاء بجميع الوعود التي قطعتها عليها.