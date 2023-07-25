أول تعليق من اتحاد السلاح بعد تتويج زياد السيسي ببرونزية كأس العالم

عبر عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح عن سعادته بالميدالية البرونزية التي احرزها زياد السيسي في منافسات سلاح السيف ببطولة العالم للمبارزة المقامة في مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 22 حتى 31 يوليو الجاري.

وصرح الحسيني: لقد استطعنا تحقيق انجازات هامة خلال الأعوام الماضية حيث حصدنا العديد من الميداليات في بطولات العالم للناشئين وسيطرنا على التصنيف الدولي للناشئين كما تحسن تصنيف لاعبينا في الكبار، وكان ينقصنا ميدالية ببطولة العالم نكلل بها مجهودنا وتكون بمثابة مؤشر كبير لنا قبل دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وأكد الحسيني أن ميدالية زياد السيسي هي أول ميدالية لمصر في منافسات الفردي، والأولى لمصر في جميع المنافسات منذ برونزية منتخب سلاح الشيش في نسخة 1951 بمدينة ستوكهولم حين كانت المنافسة في الفرق تنحصر بين خمس دول.

واختتم رئيس الاتحاد المصري تصريحاته قائلًا : هذه الميدالية لن تكون الأخيرة انتظروا منا المزيد من الانجازات وانتظرونا في أولمبياد باريس 2024 فهي هدفنا الرئيسي.

واستطاع زياد السيسي الفوز بالميدالية البرونزية في النسخة الجارية من بطولة العالم للسلاح بمدينة ميلانو الإيطالية عقب خسارته أمام الجورجي ساندرو بازادي المصنف الأول عالميًا بنتيجة 15–14 “اللمسة الذهبية” في نصف نهائي قوي أمام المصنف الأول على العالم.