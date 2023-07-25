إعادة تطوير البنية التحتية لقصور الثقافة في المحافظات.. فيديو

أكد الفنان هشام عطوة مستشار وزير الثقافة للشئون الثقافية والفنية، أن هناك اهتمام كبير من الدولة المصرية لإعادة تطوير البنية التحتية لقصور الثقافة، في ظل الجمهورية الجديدة وإرادة الدولة المصرية.

وزارة الثقافة: قصور الثقافة تفتح أيديها لجميع المواطنين وانتهاء خطة تطويرها خلال عامين

وأضافت خلال حواره مع الإعلامي “عمرو خليل”، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة" سي بي سي"، إنه يوجد أنشطة ثقافية في كل محافظات الجمهورية لاكتشاف ورعاية الموهبين، والحرف وإقامة المعارض سواء الفنون التشكيلية أو اليدوية أو معارض الكتاب، ومشروعات مختلفة مثل "ابدأ حلمك".

وذكر أن هناك فعاليات ثقافية مختلفة في كل محافظات الجمهورية ، مضيفًا أنه يوجد اهتمام بالمحتوي الذي يعزز القيم الإيجابية للمجتمع، وهناك أنشطة مرتبطة بالمسرح والسينما، والأدب والثقافة، سواء كتب أو ندوات أو لقاءات، وجميعها يستهدف التوعية وإعلاء والولاء والانتماء.

قصور الثقافة تفتح أيديها لجميع المواطنين

وشدد على أن قصور الثقافة تفتح أيديها لجميع المواطنين، وانتهاء خطة تطويرها خلال عامين.