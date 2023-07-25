عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إعادة تطوير البنية التحتية لقصور الثقافة في المحافظات.. فيديو

وزارة الثقافة
وزارة الثقافة

 أكد الفنان هشام عطوة مستشار وزير الثقافة للشئون الثقافية والفنية، أن هناك اهتمام كبير من الدولة المصرية لإعادة تطوير البنية التحتية لقصور الثقافة، في ظل الجمهورية الجديدة وإرادة الدولة المصرية.

وزارة الثقافة: قصور الثقافة تفتح أيديها لجميع المواطنين وانتهاء خطة تطويرها خلال عامين

وأضافت خلال حواره مع الإعلامي “عمرو خليل”، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة" سي بي سي"، إنه يوجد أنشطة ثقافية في كل محافظات الجمهورية لاكتشاف ورعاية الموهبين، والحرف وإقامة المعارض سواء الفنون التشكيلية أو اليدوية أو معارض الكتاب، ومشروعات مختلفة مثل "ابدأ حلمك".

وذكر أن هناك فعاليات ثقافية مختلفة في كل محافظات الجمهورية ، مضيفًا أنه يوجد اهتمام بالمحتوي الذي يعزز القيم الإيجابية للمجتمع، وهناك أنشطة مرتبطة بالمسرح والسينما، والأدب والثقافة، سواء كتب أو ندوات أو لقاءات، وجميعها يستهدف التوعية وإعلاء والولاء والانتماء.

 قصور الثقافة تفتح أيديها لجميع المواطنين

وشدد على أن قصور الثقافة تفتح أيديها لجميع المواطنين، وانتهاء خطة تطويرها خلال عامين.

مستشار وزير الثقافة الدولة المصرية الجمهورية الجديدة قصور الثقافة خلال عامين المسرح السينما الأدب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر حركة تنقلات الشرطة 2023 | تفاصيل

قرار جديد من الأهلي ضد حسين الشحات وطلب خاص لاتحاد الكرة

عاجل | نتيجة الثانوية العامة ستعلن في هذا الموعد ومفاجأة للطلاب

قرار عاجل من الزمالك بشأن احتراف زيزو

حركة تنقلات الداخلية.. أبوعمرة للأمن العام ومفيد للتفتيش وحسين للشئون الإدارية

الغشاشين سقطوا .. خبر عاجل بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

علبة السجائر بـ75 جنيها.. هل يتعمد التجار إحداث أزمة داخل الأسواق؟|مسؤول يرد

أول رد فعل من علي معلول بعد أنباء رحيله عن الأهلي

ترشيحاتنا

سيدة تتعرض للضرب من قبل الشرطة الدنماركية بعد منعها حرق المصحف.. شاهد

دمار شامل لا رجعة فيه.. مستشار رئاسي أوكراني يشن هجوما عنيفا علي زيلينسكي

سعر أغلى سيارات BMW الجديدة في مصر.. صور

رامي رضوان تعليقا على أزمة حسين الشحات: بلاش ننفخ في النار

التطور التاريخي للحجاب في مصر .. د.علي جمعة يوضح

بتاخد الفوائد مقدم.. رئيس بنك مصر يكشف تفاصيل الشهادات الدولارية المطروحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر ظهور هذه العلامات تؤكد إصابتك بمرض اليرقان.. اعرف أعراضه

حمادة هلال وشيماء سيف وميرفت أمين في عزاء والد مي كساب |صور

رقم صادم.. سعر غير متوقع لفستان روبي الأخضر في كليب يا ليالي

على البحر.. ميريام فارس تستعرض رشاقتها وتمارس اليوجا

فيديو

رحيل علي معلول.. عدة أندية في انتظاره

قرأ أذكار الصباح والمساء ثم خلص على والدته | تفاصيل غريبة

خناقة على شاب.. خلصت على صاحبتها ورمتها في الترعة| تفاصيل صادمة

صفقة جديدة.. ما سر الرجل المقنع في لقاء الأهلي وبيراميدز |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الحقيقة والعدالة

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ