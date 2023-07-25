استعداد للصراع .. ألمانيا تفضح خطط أمريكا ضد روسيا

قال الرئيس السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، أوسكار لافونتين، إن الولايات المتحدة تستعد لصراع مع روسيا منذ عقود وتستخدم أوكرانيا كساحة معركة.

وأشار لافونتين، إلى أن "الملهمين للسياسة الخارجية للولايات المتحدة.. سأذكر كيسنجر أو بريجنسكي، أشاروا منذ فترة طويلة إلى أنه إذا وقعت أوكرانيا تحت تأثير الولايات المتحدة، فإنها تضمن الحرمان من مكانة روسيا كقوة عالمية".

وقال: “دخلت واشنطن في نزاع جيوستراتيجي مع موسكو من خلال الصراع الحالي، بينما يتم استخدام أوكرانيا كأرض اختبار”.

وأضاف لافونتين، أن المستشار الألماني، أولاف شولتس، ارتكب خطأ فادحا باتباع خطى الولايات المتحدة وإفساد العلاقات مع روسيا، والتي سيستغرق استعادتها سنوات عديدة.