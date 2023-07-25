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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السياحة: نستهدف الوصول لـ 30 مليون سائح

السياحة
السياحة

أكد أحمد يوسف المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، أن الوزارة لها خطة من أجل زيادة نسبة السياحة، موضحًا أن هناك ثلاث أشياء يتم العمل عليها للترويج لـ السياحة، وهي  قوة المنتج المصري، و الإجراءات التي تقوم بها الدولة من بنية تحتية، و استراتيجية وزارة السياحة و الآثار 2030. 

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وأضاف يوسف خلال برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولي، تقديم الإعلامية هدير أبوزيد، أنه يتم العمل من أجل الوصول لـ 30 مليون سائح، وأن هناك توقعات بوصول عدد السائحين لـ 15 مليون خلال العام الحالي.


وأوضح يوسف أن هناك زيادة في سعة الطيران القادمة لـ مصر، لـ اكثر من ثلاث أضعاف، وهناك تحسين لـ مناخ الاستثمار، ويكون هناك زيادة لـ عدد الفنادق.

وكشف يوسف أن العاملين في المطار يقدمون خدمات و هناك تسهيل لـ التأشيرة السياحية، وهناك بعض التأشيرات تكون أونلاين.
 

وزارة السياحة السياحة السياحة والاثار الفنادق السائحين

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