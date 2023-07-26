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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023: امنح الأولوية لصحتك

برج الأسد
برج الأسد

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها.

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 26 يوليو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

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توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023

إن طاقة الكون في صالحك ، مما يجعله الوقت المثالي للمضي قدمًا في أي مشاريع أو طموحات كنت تتراجع عنها، لديك حضور مغناطيسي يجذب الآخرين إليك ، لذلك لا تخف من استخدام الكاريزما الطبيعية لصالحك.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفيا

إذا كنت في علاقة ، فإن شراكتك ستشهد عمقًا جديدًا واتصالًا، احتضن روحك الجريئة والمغامرة وخطط لشيء مثير مع شريكك يقربك من بعض.

برج الأسد وحظك اليوم صحيا

استخدم هذه الزيادة في الحيوية للعودة إلى روتين صحي ، سواء كان ذلك من خلال التخطيط للوجبات ، أو ممارسة اليوجا اليومية ، أو التدريبات المنتظمة، استمع إلى احتياجات جسمك وامنح الأولوية للرعاية الذاتية اليوم. 

برج الأسد وحظك اليوم مهنيا

إذا كنت تبحث عن فرصة وظيفية جديدة ، فإن اليوم هو يوم رائع لتقديم أفضل ما لديك والتواصل مع الآخرين

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

حافظ على إنفاقك تحت السيطرة اليوم وامنح الأولوية لاستقرارك المالي، لا تخف من طلب زيادة أو ترقية إذا شعرت أنك تستحقها. 

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