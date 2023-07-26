شوبير يكشف حقيقة رحيل نجم الأهلي إلى الهلال السعودي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن حقيقة رحيل التونسي علي معلول، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الهلال السعودي.



وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن علي معلول يمتلك بعض العروض السعودية للرحيل عن الأهلي.



وقال “شوبير” في تصريحات عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورتس: "سألت مسئول في النادي الأهلي، هل لديكم أي عرض من الهلال السعودي؟ قال لا نمتلك أي عروض لا شفهية ولا رسمية".



وأضاف: "سألت مسئول في الهلال السعودي، قال لم نتقدم بأي عرض للاعب الأهلي".



شوبير: معلول من رموز الأهلي



واختتم: "معلول لديه عقد مع الأهلي حتى نهاية 2024، وأبواب النادي الأهلي مفتوح له دائمًا، باختصار علي معلول بقى واحد من رموز النادي الأهلي".