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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البنك الأهلي: يمكن للمصريين شراء الشهادات الدولارية دون السؤال عن المصدر

الدولار
الدولار

علّق يحيى  أبو الفتوح  نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي على طرح البنك الأهلي شهادات بعائد 7 و9%، على مدة 3 سنوات.

 

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وقال يحيى أبو الفتوح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة أخيرة ” المذاع على قناة “أون” : "أهم مميزات  الشهادات الدولارية  أنه يمكن للمصريين شراء الشهادات الدولارية، دون سؤالهم عن مصدر هذه الأموال، مردفا: اي عميل هيجي البنك سواء معاه جنيه  أو دولار لما بيجي البنك بنسأله أسئلة من نوعية رقمه وعنوانه وطبيعة شغله كنوع من معرفة أو تعرف البنك على عميله الجديد".

 

وتابع : "مش هفرق نوع العملة جنيه أو دولار المهم عندي العميل ييجي البنك بدلاً من تعرض الاموال للسرقة في الخزن أو البيوت ".

 

 ووجه يحيي أبو الفتوح رسالة للعملاء  قائلاً : “  كل الي معاه دولار أو أي عملة حتى لو مش عميل في البنك الاهلي يمكنه شراء  الشهادات الدولارية دون السؤال على مصدره، مضيفا:” البيانات المطلوبة فقط اسمه وبياناته وطبيعه عمله فقط  لكن مصدر الفلوس  غير مطروح وسيتمكن من شراء الشهادة ".

 وعن حجم الأموال المقدرة  بعملة الدولار خارج القطاع المصرفي  قال : لا يمكن تقدير ذلك وأي اجتهاد  في هذا الصدد شخصي لكن من وجهة نظري الشخصية أنها  قيم ضخمة بالمليارات". 

 

وعن مخاوف البعض من تجارب دول محيطة  بمصر في منح عائد مرتفع على الدولار ثم لم تجد تلك الدولارات، عقّب أبو الفتوح قائلاً : “الشائعات تطاردنا منذ عشر سنوات وجميع الودائع المحلية والاجنبية بضمان البنك المركزي المصري  والقطاع المصرفي   يزداد قوة على مدار العشر سنوات ويمكن ببساطة قراءة ميزانية اي بنك ومؤشرات ربحيته  مثلاً   حجم الودائع من  سنوات كانت 6.5 تريليون  جنيه والآن 9.5 تريليون جنيه أليست كل هذه الثقة قادمة من العملاء؟”.

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