كهربا يشارك جمهوره صورًا برفقة عائلته |شاهد

شارك محمود كهربا جمهوره صورة جديدة عبر حسابه بموقع انستجرام.

وظهر كهربا برفقة عائلته عقب تتويج الأهلي بالدوري، مما حازت الصورة على إعجاب متابعيه.

استفز محمود كهربا جمهوره الزمالك بصورة جديدة بعد أزمة لاعب الأهلي حسين الشحات عبر حسابة بموقع انستجرام.

ونشر كهربا صورة برفقة حسين الشحات وهم يحتفلوا مع الجمهور عقب إحدى المباريات، وعلق على الصورة بالقلوب الحمراء .

وقرّر النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تغريم حسين الشحات لاعب الفريق نصف مليون جنيه بعد واقعة الاعتداء على محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

ونشر محمد الشحات، عبر حسابه علي "فيسبوك“ صورة له جمعته بشقيقه حسين الشحات والمستشار القانوني اشرف عبد العزيز محامى اللاعب محمود كهربا، وهو ما أثار الجدل حوله.

وكان حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، قد دخل في مشادة قوية مع محمد الشيبي مدافع بيراميدز، عقب المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء.