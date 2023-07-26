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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو اتلسعت من النمل.. كيف تعالج آثار اللدغات بسرعة

النمل
النمل

يعد النمل من أكثر الحشرات التي تنتشر في الصيف في مختلف بلدان العالم مما يعرض الإنسان إلى اللدغ والشعور بالألم في مكان الإصابة.

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ووفقا لما جاء في موقع كليفند كلينك نعرض لكم كيف يتم علاج لدغة النمل؟
عادة ما تختفي لدغات النمل من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى علاج ، ولكن العلاج متاح للتخفيف من الأعراض إذا تسببت في عدم الراحة. تتوفر معظم خيارات العلاج في المنزل ولا تتطلب زيارة مكتبية لرؤية مقدم الرعاية الصحية الخاص بك ما لم تكن الأعراض شديدة.

إذا لاحظت أن لديك لدغة أو لدغة نملة ، اغسل منطقة اللدغة على الفور بالماء والصابون المضاد للبكتيريا لمنع الالتهابات.

يشمل علاج لدغات ولسعات النمل ما يلي:

وضع الثلج على اللدغة لتقليل التورم.
تناول مضادات الهيستامين أو كريم موضعي ( هيدروكورتيزون ) لوقف الحكة.
تناول عقار الاسيتامينوفين لتسكين الألم.
تناول الكورتيكوستيرويدات للتورم.
تلقي حقنة الإبينفرين لرد فعل تحسسي.
إذا تمكنت من اصطياد  أو قتل النملة التي عضتك ، فإن تحديد النملة يساعد مزودك على تقديم العلاج المناسب.
 

النمل أسيتامينوفين الأسيتامينوفين الكورتيكوستيرويدات مضادات الهيستامين

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