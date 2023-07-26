أمريكا تكشف مفاجأة جديدة بشأن استخدام روسيا لمسيرات إيرانية

كشف محللون من وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية، لمجموعة صغيرة من المراسلين، أن منشأة لتصنيع الطائرات بدون طيار قيد الإنشاء الآن في روسيا من المتوقع أن تزود موسكو بطائرات بدون طيار "بحجم أكبر" مما تمكنت من الحصول عليه من إيران حتى الآن.

وحسب شبكة “سي إن إن" الأمريكية، حذر المحللون من أن عند اكتمال المنشأة، على الأرجح بحلول أوائل العام المقبل، قد يكون للطائرات المسيرة الجديدة تأثير كبير على الصراع.

وكانت الولايات المتحدة نشرت، في أبريل، صورة التقطتها أقمار صناعية للموقع المخطط لمصنع تصنيع الطائرات بدون طيار، داخل منطقة ألابوغا الاقتصادية الخاصة الروسية على بعد 600 ميل شرق موسكو، وقال المحللون إن إيران تنقل بانتظام معدات إلى روسيا للمساعدة في بناء المنشأة.

وأضافوا أنه حتى الآن، يُعتقد أن إيران زودت روسيا بأكثر من 400 طائرة من طراز شاهد 131 و 136 وهو مخزون استنفده روسيا بالكامل تقريبا، على حد قولهم.

وقال مسؤول كبير في وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية إن روسيا تستخدم الطائرات المسيرة بشكل أساسي لمهاجمة البنية التحتية الأوكرانية المهمة.

وعرض محللو وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية حطام طائرات بدون طيار تم انتشالها في أوكرانيا في عام 2022 خلال المؤتمر الصحفي يوم الجمعة، وقارنوها جنبا إلى جنب مع طائرات بدون طيار إيرانية الصنع عثر عليها في العراق العام الماضي.

وكانت إحدى الطائرات بدون طيار التي تم العثور عليها في أوكرانيا لم يكن بها سوى جناحيها ومحركها سليما جزئيا لكن بالنظر إلى شكلها وحجمها، يبدو أنها طائرة شاهد 131، وهي نفس طراز طائرة بدون طيار إيرانية الصنع وجدت في العراق.