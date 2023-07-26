تراجع كبير في أسعار النفط بفعل زيادة مخزونات الخام الأمريكية

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية، ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتاً أو 0.4 في المائة إلى 83.32 دولار للبرميل، وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 79.35 دولار للبرميل، منخفضاً 28 سنتاً أو 0.4 في المائة.

وارتفعت مخزونات الخام الأميركية بنحو 1.32 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يوليو، وفقاً لمصادر السوق، نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي، حسبما نقلت رويترز.

وانخفضت مخزونات البنزين بنحو 1.04 مليون برميل، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.61 مليون برميل.

وتراجعت الأسعار بعد أن بلغ خاما برنت وغرب تكساس الوسيط أمس أعلى مستوياتها منذ 19 أبريل الماضي، وسط مخاوف من تقلص الإمدادات وتعهدات السلطات الصينية بدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحققت أسعار النفط مكاسب أسبوعية 4 مرات متتالية، مع توقعات تقلص إمدادات الخام بسبب خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها للإنتاج.