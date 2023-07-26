عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع كبير في أسعار النفط بفعل زيادة مخزونات الخام الأمريكية

صدى البلد

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية، ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتاً أو 0.4 في المائة إلى 83.32 دولار للبرميل، وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 79.35 دولار للبرميل، منخفضاً 28 سنتاً أو 0.4 في المائة.

وارتفعت مخزونات الخام الأميركية بنحو 1.32 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يوليو، وفقاً لمصادر السوق، نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي، حسبما نقلت رويترز.

وانخفضت مخزونات البنزين بنحو 1.04 مليون برميل، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.61 مليون برميل.

الأمم المتحدة تعلن بدء سحب النفط من صافر

وتراجعت الأسعار بعد أن بلغ خاما برنت وغرب تكساس الوسيط أمس أعلى مستوياتها منذ 19 أبريل الماضي، وسط مخاوف من تقلص الإمدادات وتعهدات السلطات الصينية بدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحققت أسعار النفط مكاسب أسبوعية 4 مرات متتالية، مع توقعات تقلص إمدادات الخام بسبب خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها للإنتاج.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه مرة واحدة|مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار21 الآن بعد الشهادات الدولارية

قناة مصرية تنقل مباريات الزمالك في البطولة العربية للأندية

مفاجأة مدوية.. الأهلي يُهدد بالانسحاب من كأس السوبر بسبب الزمالك

استعدوا لـ72 ساعة نار|الأرصاد تفجّر مفاجأة صادمة بشأن الطقس.. وتطلق تحذيرًا عاجلًا

مفاجأة مدوية.. بند يتيح لنجم الزمالك فسخ تعاقده بعد 7 أيام

المنتج أحمد الزواوي: اللي فيفي عبده فيه بسببي.. واذيتها زي ما أذتني

راتب كبير| ميدو يكشف تفاصيل عقد مهاجم الأهلي الجديد

وزيرة البيئة تفجر مفاجأة عن درجات حرارة الشهر المقبل|هل تتعرض مصر لحرائق ؟

ترشيحاتنا

بسبب الحرارة الشديدة| الزراعة توجه بمتابعة تطوير وتطهير المراوي والمساقى التابعة للوزارة

موعد صرف معاش أغسطس 2023 | احترس من أشعة الشمس

بيان عاجل من الخارجية الروسية بشأن استخدام أوكرانيا الذخائر العنقودية

بوتين: روسيا ستواصل مساعدة الدول الإفريقية في تعزيز سيادتها الوطنية

حظر دخول مزدوج الجنسية لـ كلية الشرطة في القانون الجديد..تفاصيل

إحساس غريب| تعليق تيام قمر على المشاركة في أولا حريم كريم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة.. قهوة الإسبريسو تحمي من الإصابة بمرض خطير ليس له علاج

بالكراسي.. معركة شوراع بين 40 رجلا في مكان سياحي شهير بإسبانيا.. صور

6 خطوات تساعدك في علاج ضربة الشمس للأطفال 

جاكيت بالمراوح.. تفاصيل مذهلة لاختراع ياباني يواجه ارتفاع درجات الحرارة

فيديو

بعد انتقادها الفنانين الكبار.. مشادة كلامية بين بدرية طلبة وسلمى سلومة

300 مليون جنيه خسائر إلغاء الحفل.. حقيقة صورة ترافيس سكوت بالأهرامات.. فيديو

عروض خليجية .. رحيل معلول ورأي كولر وهذا موقف الأهلي/ فيديو جراف

رحيل علي معلول.. عدة أندية في انتظاره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الحقيقة والعدالة

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ