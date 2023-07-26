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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن 100 يوم صحة.. فرق طبية متنقلة لـ شركة مياه كفر الشيخ

قوافل طبية متنقلة
قوافل طبية متنقلة

وجهت الدكتورة آمال حجاج، منسق مبادرة "100 يوم صحة" بكفر الشيخ، قافلة طبية من الفرق المتنقلة إلى مقر شركة المياه، بمدينة كفر الشيخ.

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جاء ذلك بناءً على تكليف من الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وتحت إشراف الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية.
   

وقدم فريق القافلة الطبي الخدمة الصحية للمواطنين من خلال المبادرات الرئاسية من فحص لصحة المرأة، والاعتلال الكلوي، والأمراض المزمنة، وحملة قلبك أمانة، وخلال الزيارة قاموا بشرح وافٍ للخدمات الصحية التي تكفلها الدولة للمواطنين من خلال مبادره «100 يوم صحة».


وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والسكان خصصت الخط الساخن 15335 للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة «100 يوم صحة» حرصاً منها على إمداد المواطنين بالمعلومات، وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

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