بيان عاجل من مفوضية الاتحاد الأفريقي بعد احتجاز رئيس النيجر

ندد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسي فقي، اليوم الأربعاء، بشدة بما يبدو أنها محاولة انقلاب في النيجر.

وكتب فقي، في تغريدة على “تويتر”: “علمًا برغبة بعض الجنود في تقويض استقرار المؤسسات الديمقراطية والجمهورية، وهو ما يشبه محاولة الانقلاب في النيجر، أدين بشدة مثل هذه الأعمال”.

وأضاف: “هؤلاء جنود يتصرفون بخيانة تامة لواجبهم الجمهوري. ويحثهم على التوقف الفوري عن مثل هذا التعهد غير المقبول”.

ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، شعب النيجر، وجميع أشقائه في أفريقيا والعالم، إلى الانضمام إلى أصواتهم من أجل إدانة هذه المحاولة بالإجماع والعودة الفورية وغير المشروطة للجنود إلى ثكناتهم.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بأن رئيس النيجر محمد بازوم، لا يزال محتجزًا من الحرس الرئاسي، حيث فشلت المفاوضات بين حرس الرئيس والجيش لفك الحصار عنه.

فيما دعت دول غرب أفريقيا الحرس للإفراج عن الرئيس المحتجز محمد بازوم.