تطورات النيجر.. أنباء عن سيطرة الحرس الرئاسي على مبنى الإذاعة والتليفزيون

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها، بسيطرة الحرس الرئاسي الذي يحتجز رئيس النيجر محمد بازوم على مبنى الإذاعة والتلفزيون.

وذكرت مصادر في النيجر أن هناك عناصر من الحرس الرئاسي ينتشرون في محيط مبنى الإذاعة والتليفزيون في العاصمة نيامي.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية، أفادت بأن رئيس النيجر محمد بازوم، لا يزال محتجزًا من الحرس الرئاسي، حيث فشلت المفاوضات بين حرس الرئيس والجيش لفك الحصار عنه.

فيما دعت دول غرب أفريقيا الحرس للإفراج عن الرئيس المحتجز محمد بازوم.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس النيجر محمد بازوم، أن بعض عناصر الحرس الرئاسي يحاولون الانقلاب ضده، مؤكدًا أن الجيش سيتحرك ضدهم إذا لم يتراجعوا.

وأضاف بازوم على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن أفرادًا من الحرس الرئاسي شاركوا في “مظاهرة مناهضة للجمهوريين” وحاولوا دون جدوى الحصول على دعم قوات الأمن الأخرى.

ولفت إلى أن تحرك الحرس الرئاسي ضده ليس مدعومًا من الجيش في النيجر، مؤكدًا أنه هو وأسرته بخير.

وأشار إلى أن الجيش الوطني مستعد لمهاجمتهم إذا لم يعودوا لرشدهم.