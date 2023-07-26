حقيقة وفاة شيرين بأزمة قلبية .. ورسالة خاصة من حسام حبيب

تداول عدد من المواقع العربية وصفحات التواصل الاجتماعي أخبارا عن وفاة المطربة شيرين عبد الوهاب بأزمة قلبية.



وعلى مدار ساعات انتشر الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة البرق، ومن جانبنا تواصلنا مع أحد المقربين من شيرين عبد الوهاب والذى أكد لنا عدم صحة هذا الخبر وأن الفنانة شيرين عبد الوهاب تتمتع بصحة جيدة وتعمل حاليا على طرح العديد من الأغاني الجديدة.





ولم يعلق حسام حبيب زوج شيرين عبد الوهاب على هذه الأخبار، سواء على صفحته الشخصية بموقع الفيس بوك أو الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام حيث أن أخر بوست له رسالة رومانسية لزوجته شهر أبريل الماضي كتب فيها: أنا بحبك ياشيرين أكتر من الدنيا.





شيرين عبد الوهاب وحفل السعودية

وتستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب لاحياء حفل غنائي ضخم ضمن فاعليات موسم الجميرز الذي يقام في المملكة العربية السعودية .

الحفل من المقرر أن يقام 25 أغسطس القادم ، ويسبقه عدد من الحفلات الاخري لكل من المطربين أحمد سعد والشاب خالد وميريام فارس ، وسيكون حفل شيرين في الختام .

قضية شيرين عبد الوهاب مع روتانا

واتهمت شركة روتانا، شيرين بعدم التزامها ببنود التعاقد الذي تم عام 2019، مع الشركة لتقديم ألبومين، على أن يضم الألبوم 10 أغنيات، وتصور 2 فيديو كليب، وإحياء 3 حفلات تتولى تنظيمها الشركة.

وكان الدكتور حسام لطفي محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، قد كشف عن آخر تطورات الخاصة بقضية شيرين مع شركة روتانا والتى مازالت داخل اروق المحاكم.

وقال حسام لطفى فى تصريح خاص لصدى البلد: لم يتم التصالح بعد ومن المقرر أن تقام الجلسة القادمة فى 16 يوليو.

وأضاف حسام لطفى: ان القضية قد تم تأجيلها من يوم 21 مايو لجلسة مرافعة.