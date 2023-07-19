عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرين عبدالوهاب تحيي حفلا جديدا في السعودية.. تفاصيل

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب لاحياء حفل غنائي ضخم ضمن فاعليات موسم الجميرز الذي يقام في المملكة العربية السعودية . 

الحفل من المقرر أن يقام 25 أغسطس القادم ، ويسبقه عدد من الحفلات الاخري لكل من المطربين أحمد سعد والشاب خالد ومريام فارس ، وسيكون حفل شيرين في الختام . 

تصدرت  المطربة شيرين عبد الوهاب ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، بعد ظهورها الاخير فى احضان زوجها  حسام حبيب  بفقدان وزن مبالغ فيه.

و تتميز المطربة شيرين عبد الوهاب، باطلالتها الملفتة و المثيرة للجدل خلال وزنها المثالى او بعد زيادة وزنها المبالغ فيها .
 

بيت الروبي يكسر حاجز الـ 100 مليون جنيه إيرادات

بعد مرور 3 أسابيع.. تعرف على إجمالي إيرادات فيلم «البعبع»

وتعتمد المطربة شيرين عبد الوهاب، على المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.
وكشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في لقاء مع برنامج et بالعربي عن تعاونها مع زوجها الفنان حسام حبيب، في أغنيةجديدة سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة. 

وقامت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بمغازلة زوجها حسام حبيب، برسالة رومانسية، قائلة له: «ربنا يخليك ليا وتفضلجمبي كده على طول.. سندي وضهري وحبيبي وكل الناس ليا.. هو أهلي كلهم». 

 

شيرين الفنانة شيرين عبد الوهاب المطربة شيرين عبد الوهاب المملكة العربية السعودية الفنان حسام حبيب حسام حبيب زوجها الفنان حسام حبيب شيرين عبد الوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بعد وصول العظمى لـ 45

«قربت على 50 جنيها»|انهيار غير متوقع بأسعار الدواجن لأول مرة منذ شهور

«الحق اتجوز دلوقتي»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

أوسوريو يُطيح بـ 5 لاعبين خارج الزمالك |أسماء مدوية

تعليق مؤثر من شيكابالا عقب انضمام إمام عاشور للأهلي

تعليق ساخر من لاعب الزمالك السابق عقب انضمام إمام عاشور للنادي الأهلي

هضربك المرة الجاية.. كهربا يوجه رسالة إلى مدافع النادي الأهلي

سعر الدولار يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور عالميًا| وهذا ثمنه بالبنوك

ترشيحاتنا

وزير الخارجية اللبناني موجها رسالة إلى بوريل: لسنا بلد لجوء

مفاجأة.. تعرف على اختيارات الزمالك لحراسة المرمى حال رحيل محمد عواد

السفارة الروسية بالقاهرة تهنئ الشعب المصري بـ العام الهجري الجديد

%5 رسوم من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية.. تعديلات قانون ضريبة الدمغة

سويلم: الري تشارك في تحقيق التنمية الشاملة بشبة جزيرة سيناء

دعاء للحبيب في السنة الهجرية الجديدة 1445.. يصلح حاله ويوسع رزقه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور كرة نارية خضراء بسماء أمريكا يثير الذعر بين السكان.. فيديو

اقترب من الربع مليون جنيه.. سعر خرافي لفستان صبا مبارك في أحدث ظهور

شاهد.. أطباء يستخدمون أكياس الثلج لعلاج مرضى ارتفاع درجات الحرارة بأمريكا

بجسدي آلام كثيرة| ماذا قال الإبراشي في آخر رسالة له.. ولماذا نُشرت الآن؟

فيديو

قرصة ودن.. منتج يعترف بعمل سحر لـ فيفي عبده.. وهذا رد الأزهر|فيديوجراف

«خانّي مع ممثلة مشهورة».. ريم طارق تفضخ حسن شاكوش على الهواء.. فيديوجراف

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

أعراضه غريبة.. انتشار مرض خطير في قنا ووزارة الصحة تكشف التطورات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ