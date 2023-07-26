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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاجل.. تشكيل الأهلي أمام المصري في ختام الدوري

صدى البلد

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه أمام المصري البورسعيدي، في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، ضمن منافسات ختام بطولة الدوري المصري الممتاز.

تعرف على تشكيلة المصري لمواجهة الأهلي بالدوري

عاجل.. تشكيل الأهلي أمام المصري في ختام الدوري

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة المصري كالتالي:


حراسة المرمى: علي لطفي 


خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، معتز محمد، كريم الدبيس


خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، محمد فخري، أحمد قندوسي.


خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد الضاوي كريستو، رأفت خليل


وكان الأهلي قد توج ببطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023، قبل انتهاء المسابقة بـ 5 جولات.

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