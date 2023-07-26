عاجل.. تشكيل الأهلي أمام المصري في ختام الدوري

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه أمام المصري البورسعيدي، في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، ضمن منافسات ختام بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة المصري كالتالي:



حراسة المرمى: علي لطفي



خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، معتز محمد، كريم الدبيس



خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، محمد فخري، أحمد قندوسي.



خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد الضاوي كريستو، رأفت خليل



وكان الأهلي قد توج ببطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023، قبل انتهاء المسابقة بـ 5 جولات.