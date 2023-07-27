هبة قطب تكشف علامات تشير لنجاح العلاقة الزوجية

نشرت الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية والصحة الجنسية علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك فيديو جديد بعنوان امتي ترتبط والعلامات التي تشير الي نجاح العلاقة الزوجية.

وقالت هبة في يجب أن تسأل نفسك أمتي احس ان أنا جاهز للزواج واكدت هبة هناك علامات تشير الي النضوج العاطفي او النضوج الفكري الذي يجعلك لن تكون مصدر خطر علي الطرف الاخر وليست خطر علي العلاقة الزوجية نفسها .

واضافت هبة يجب أن تكون علي علم بأن لا يوجد احد كامل او خالي من العيوب وان المواصفات التي نريدها في الشخص ليست تفصيل لكي تحصل عليها

كما يجب أن تكون مدرك ان لديك وجبات وانك مقتنع ان شخصيتك بها اخطاء لابد من اصلاحها من أجل ارضاء الطرف الاخر .