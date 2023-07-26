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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا .. عمدة واشنطن تعلن الطوارئ لارتفاع شديد في درجات الحرارة

صدى البلد

قامت عمدة واشنطن، موريل باوزر، بتفعيل حالة الطوارئ المتعلقة بالطقس الحار اليوم الأربعاء، بسبب ارتفاع درجات الحرارة في العاصمة الأمريكية.

وقالت بوزر، في بيان: “تم تفعيل حالة طوارئ الطقس الحار ليوم الأربعاء 26 يوليو وحتى الأحد 30 يوليو”.

دعت سلطات واشنطن الناس إلى استخدام مراكز تبريد خاصة في جميع أنحاء المدينة إذا لزم الأمر.

كما قالوا إنه سيتم نشر حافلات تبريد خاصة في جميع أنحاء المنطقة.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، اليوم الأربعاء، من أن درجات الحرارة المرتفعة تتشكل في أجزاء مختلفة من البلاد.

وقالت في بيان “موجة الحر الصيفية تتصاعد في أنحاء وسط وشرق الولايات المتحدة وتستمر الحرارة الشديدة في الجنوب الغربي”.

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خلال الأيام الثلاثة المقبلة، من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 36 درجة مئوية في واشنطن، وتنخفض إلى 28 درجة مئوية يوم الأحد.

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