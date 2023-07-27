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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الهندسة بجامعة القاهرة تعلن موعد إنهاء تعريف الأقسام

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

يُعلن اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب بالكلية وبالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس بمختلف الأقسام وكبري الشركات والمؤسسات الهندسية عن بدأ فعاليات تعريف الأقسام الهندسية لطلاب الفرقة الإعدادية بداية من يوم الثلاثاء المُقبل 25/7 وحتى الاثنين 31/7  بمدرج الصاوي في مقر الكلية الرئيسي بالجيزة.

يشمل تعريف كل قسم :-
تعريفًا أكاديميًا من أعضاء هيئة التدريس بالكلية "دكاترة ومعيدين".


تعريف مهني من الشركات المُتميزة في كافة المجالات لنقل صورة واقعية عن حياة الخريج لكل قسم من واقع عملي وفرص للعمل والمجالات إكمالًا للتصور الأكاديمي للقسم.

سيكون هناك تواجد لمندوبي دفعات كل قسم للرد عن أي استفسار يخص الدراسة في القسم.

جامعة القاهرة 

تنظم كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة إيمان هريدي عميدة الكلية، المؤتمر الدولي التاسع للكلية والثالث للجمعية العربية للدراسات المتقدمة في المناهج العلمية بعنوان "مستقبل التعليم في الوطن العربي" يومي 30 و31 يوليو الجاري، وذلك بمشاركة عدد كبير من الباحثين في مجال التعليم، وفي إطار حرص الجامعة على المساهمة في الارتقاء بالتعليم وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة.

اتحاد طلاب كلية الهندسة اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة إدارة رعاية الشباب بالكلية الدكتور محمد عثمان الخشت هندسة جامعة القاهرة جامعة القاهرة طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة طلاب الفرقة الإعدادية

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