عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جدول محاضرات كلية الآداب جامعة عين شمس للفصل الدراسي الصيفي

جدول محاضرات كلية
جدول محاضرات كلية الآداب جامعة عين شمس

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " جدول محاضرات كلية الآداب للفصل الدراسي الصيفي 2023.

txt

خبراء يوضحون أهمية بنك المعرفة ودوره في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمراكز البحثية دوليًا

txt

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعاهد والكليات المتاحة نظام 5 سنوات صناعي

كلية الآداب جامعة عين شمس

وأوضحت كلية الآداب جامعة عين شمس، أن الدراسة تستمر لمدة ٦ أسابيع وتنتهي يوم ٢٤ أغسطس القادم.

وأكدت الدكتورة حنان كامل القائم بأعمال عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، أن الكلية أنهت كافة الترتيبات والاستعدادات الخاصة ببدء الفصل الدراسي الصيفي، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي مع بدء الدراسة، وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها للطلاب.

وأشارت عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، إلى وجود العديد من الأنشطة الطلابية و اللقاءات القمية خلال الفصل الدراسى الصيفي ، والتى تتزامن مع العملية الدراسية.

وكان قد قالت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الاداب  جامعة عين شمس، إنه  تم غلق باب التماسات كافة نتائج الساعات المعتمدة.

وأكدت الدكتورة حنان كامل خلال تصريحاتها لـ صدي البلد أنه تم إعلان كافة نتائج الفصل الدراسي الثاني من خلال نظام جامعة عين شمس الإلكتروني يمكن للطلاب  معرفة النتائح من خلال ums.

وأوضحت الدكتورة حنان كامل  ان نتائج الالتماسات عبر نظام جامعة عين شمس الالكتروني .

IMG_2791
IMG_2791
IMG_2792
IMG_2792
IMG_2793
IMG_2793
IMG_2794
IMG_2794
IMG_2795
IMG_2795
IMG_2796
IMG_2796
IMG_2798
IMG_2798
IMG_2799
IMG_2799
IMG_2800
IMG_2800
IMG_2801
IMG_2801
IMG_2802
IMG_2802
كلية الاداب جامعة عين شمس جدول محاضرات الفصل الدراسى الصيفى الدكتورة حنان كامل Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الأهلي.. فسخ عقد إمام عاشور وإيقاف كهربا وحسين الشحات مهدد بالحبس

أول رد فعل من إمام عاشور بعد أنباء فسخ تعاقده مع الأهلي

صيف طبيعي .. الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة على مصر

حقيقة وفاة شيرين بأزمة قلبية .. ورسالة خاصة من حسام حبيب

الحبس في انتظار لاعب بيراميدز| مفاجأة.. حسين الشحات يلجأ للقضاء ضد الشيبي.. اتهامات خطيرة

قرارات ثورية في الأهلي| الخطيب يعيد "قاذفة الصواريخ" ورحيل نجم الفريق.. وحقيقة بيع الشحات

فرج عامر يعلن عن انضمام مهاجم جديد إلى الأهلي ويكشف الكواليس

أول رد فعل من محمود كهربا بعد أنباء إيقافه

موضوعات متعلقة

خبير: بنك المعرفة ترك أثرًا إيجابيًا على جودة التعليم وتحسين البيئة الدراسية

كيفية الاستفادة من بنك المعرفة ودوره في خدمة العملية التعليمية بمصر| تفاصيل

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعاهد والكليات المتاحة نظام 3 سنوات صناعي

تنسيق الجامعات 2023.. خطوات تسجيل الرغبات وأبرز الأخطاء الشائعة

ترشيحاتنا

مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في قلقيلية

أعلى سعر للدولار في البنوك اليوم 27-7-2023

ترافيس سكوت : حفل الأهرامات ما زال قائما والتأجيل بسبب تفاصيل لوجستية

علي ماهر يتولى تدريب المصري .. فيديو

خدع النادي .. رئيس إنبي يكشف تفاصيل هروب أحمد عيد للزمالك .. فيديو

أبرزها التفاح والتين .. أطعمة لعلاج الإمساك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الليمون المجفف مرة يوميا؟

أبرزها التفاح والتين .. أطعمة لعلاج الإمساك

صورة تعصر القلب لطفل عراقي عذبته زوجة أبيه تثير جدلا بين رواد السوشيال ميديا

بخصر منحوت.. دعاء حكم تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

الرئيس السيسي يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين .. فيديو

من النيل للفرات.. وشم عبري على ذراع عضو بجهاز نادي بيراميدز| ما حكايته؟

فيها سم قاتل.. القومي لعلوم البحار يحذر من تناول هذه الأسماك |فيديوجراف

نتيجة الثانوية العامة | خطوات الحصول عليها ونسب النجاح الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ