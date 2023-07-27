جدول محاضرات كلية الآداب جامعة عين شمس للفصل الدراسي الصيفي

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " جدول محاضرات كلية الآداب للفصل الدراسي الصيفي 2023.

كلية الآداب جامعة عين شمس

وأوضحت كلية الآداب جامعة عين شمس، أن الدراسة تستمر لمدة ٦ أسابيع وتنتهي يوم ٢٤ أغسطس القادم.

وأكدت الدكتورة حنان كامل القائم بأعمال عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، أن الكلية أنهت كافة الترتيبات والاستعدادات الخاصة ببدء الفصل الدراسي الصيفي، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي مع بدء الدراسة، وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها للطلاب.

وأشارت عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، إلى وجود العديد من الأنشطة الطلابية و اللقاءات القمية خلال الفصل الدراسى الصيفي ، والتى تتزامن مع العملية الدراسية.

وكان قد قالت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الاداب جامعة عين شمس، إنه تم غلق باب التماسات كافة نتائج الساعات المعتمدة.

وأكدت الدكتورة حنان كامل خلال تصريحاتها لـ صدي البلد أنه تم إعلان كافة نتائج الفصل الدراسي الثاني من خلال نظام جامعة عين شمس الإلكتروني يمكن للطلاب معرفة النتائح من خلال ums.

وأوضحت الدكتورة حنان كامل ان نتائج الالتماسات عبر نظام جامعة عين شمس الالكتروني .