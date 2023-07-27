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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا| وفاة شقيق رئيس الإمارات.. عزل رئيس النيجر محمد بازوم.. تحذير عاجل من الأرصاد.. صدمة لجماهير الزمالك

أهم الأخبار
أهم الأخبار

حرصا على تقديم خدمات الإطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من صباح اليوم الخميس، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:


شاهد .. لحظة إعلان عزل رئيس النيجر محمد بازوم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة من التلفزيون الرسمي في النيجر توثق لحظة إعلان مجموعة عسكرية عزل الرئيس محمد بازوم وإعلان تشكيل "مجلس دفاع وطني".


وفاة الشيخ سعيد بن زايد شقيق رئيس الإمارات
توفى الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، شقيق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في حين أعلنت دولة الإمارات الحداد لمدة 3 أيام.


أنهى اتفاقه .. صدمة لجماهير الزمالك بشأن نجم المنتخب الأوليمبي
أعلن الإعلامي  مهيب عبد الهادي، عن إنهاء نادي الزمالك اتفاقه مع محمد شحاتة لاعب المنتخب الأوليمبي.


تحذير عاجل من الساعة 12: 4.. الأرصاد: اليوم ذروة ارتفاع درجات الحرارة
أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن طقس اليوم الخميس 27 يوليو، يمثل ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة على الأنحاء كافة.


أول رد فعل من محمود كهربا بعد أنباء إيقافه
شارك محمود كهربا جمهوره فيديو جديد عبر حسابه بموقع انستجرام بعد أنباء إيقافه.

 

خدع النادي .. رئيس إنبي يكشف تفاصيل هروب أحمد عيد للزمالك .. فيديو
قال أيمن الشريعي، رئيس نادى إنبي، أن أحمد عيد لاعب الفريق والمعار من نادي الزمالك لصفوف الفريق البترولي، خدع إدارة النادي في مفاوضات تفعيل بند شرائه من نادي الزمالك.

 

علي ماهر يتولى تدريب المصري .. فيديو
قال رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي المصري، إنه تم توجيه الشكر للجهاز الفني للفريق بعد تعادله أمام الأهلي في ختام بطولة الدوري المصري.

 

وزير الري يستعرض إجراءات الإدارة الرشيدة للمخزون الجوفي بغرب الدلتا
عقد  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لإستعراض دراسات خزانات المياه الجوفية بغرب الدلتا ، وإجراءات الإدارة الرشيدة للمخزون الجوفي بغرب الدلتا


إمام عاشور يحسم الجدل بعد أنباء فسخ تعاقده مع الأهلي
حسم إمام عاشور الجدل بفيديو جديد بعد أنباء فسخ تعاقده مع  النادي الأهلي عبر حسابه الشخصي إنستجرام.

 

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الخميس
أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية تحذيرًا بشأن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الخميس، في جميع أنحاء ومحافظات المملكة.

 

إعلامي شهير يستعرض لقطة أخلاقية لـ محمد عبد الشافي
نشر الإعلامي ابراهيم عبد الجواد صورة  لنجم الزمالك المعتزل محمد عبد الشافي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وظهر عبد الشافي وهو يودي الصلاة في الملعب  و علق ابراهيم عبد الجواد : ‏اللعيبة اللي زي عبد الشافي يتشالوا علي الراس والله ... اخلاق و فنيات و روح و تاريخ و كل حاجة حلوة ... قدوة و مثل لكل لعيبتنا الكبير قبل الصغير ... حب الناس بمختلف انتمائاتهم واحترامهم وتقديرهم ليك مش من فراغ يا شيڤو .. بالتوفيق يا بطل في اللي جاي ❤️❤️❤️
 

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