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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفاة الشيخ سعيد بن زايد شقيق رئيس الإمارات

الشيخ سعيد بن زايد
الشيخ سعيد بن زايد

توفى الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، شقيق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في حين أعلنت دولة الإمارات الحداد لمدة 3 أيام.

ونعى الشيخ محمد بن زايد شقيقه الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، فيما أعلن ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة الحداد الرسمي ثلاثة أيام، إلى جانب تنكيس الأعلام اعتبارا من اليوم الخميس.

وتعرض الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي لوعكة صحية، خلال الأيام الماضية، إذ أعلن الديوان الرئاسي أن ممثل حاكم أبو ظبي يمر بوعكة صحية، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

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والشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، هو الابن السادس للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (مؤسس دولة الإمارات)، ومن مواليد العين عام 1965، وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد من جامعة الإمارات عام 1988.

وتولى الشيخ سعيد بعد تخرجه منصب وكيل دائرة التخطيط في أبوظبي وعضوا في المجلس التنفيذي، وشغل منصب رئيس دائرة الموانئ البحرية خلال لفترة من 1991 إلى 1996، وكان عضوا في مجلس أبوظبي للإنماء.

ومثل الشيخ سعيد والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في الكثير من الزيارات الرسمية الدولية، وكان محبا للرياضة عمومًا ويهوى كرة القدم خصوصا ومن أهم المؤسسين لهذه الرياضة في الدولة، إضافة إلى هواية القنص والسباحة.

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