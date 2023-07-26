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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نادي قضاة جنوب سيناء يوقع اتفاقية تعاون مع طيران الإمارات

توقيع الاتفاقية
توقيع الاتفاقية

 

وقع نادي قضاة جنوب سيناء برئاسة المستشار عرفة دريع نائب رئيس محكمه النقض اتفاقية تعاون مع  طيران الامارات لتقديم خدمات مميزة للقضاة

حيث وقع الاتفاقية المستشار سامح عبد الوهاب رئيس محكمه الاستئناف وسكرتير النادي مع المدير الإقليمي وفي حضور المستشار رضا سالمان عضو المجلس والقاضي أحمد سلامه عفيفي عضو المجلس.

وقام المنسق العام محمد حسام مدير العلاقات العامه بنادي القضاة بتبادل لكافة البيانات مع نظيره في الشركة الاماراتيه لتذليل كل الصعوبات وتسهيل التعامل خلال الفترة المقبلة 

الجدير بالذكر طيران الإمارات هي شركة طيران وطنية إماراتية تتخذ من مطار دبي الدولي بإمارة دبي ثاني أكبر مدن دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها ومركزاً لعملياتها وتقوم طيران الإمارات بتقديم خدماتها إلى أكثر من 120 وجهة حول العالم، تعتبر طيران الإمارات إحدى الشركات التابعة لمجموعة الإمارات وتمتلكها حكومة دبي بالكامل، وتتميز طيران الإمارات بسرعة معدل نموها كناقل عالمي وبامتلاكها لأسطول طائرات يعتبر من أصغر الأساطيل الحالية عمراً إذ تمتلك طيران الإمارات حوالي 256 طائرة من مختلف الطرازات.

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