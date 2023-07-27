إصابة شخصين في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة ربع نقل بالشرقية

أصيبت سيدة وشخص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل بسيارة ربع نقل بطريق قرية الأزهار دائرة مركز اولاد صقر بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين الي مستشفي اولاد صقر وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي اولاد صقر بإستقبال كلا من "ام الخير ع م" 38 سنة و"ذكي ا م" 32 سنة مقيمين أولاد صقر مصابين بكدمات متفرقة بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل بسيارة ربع نقل بطريق قرية الأزهار دائرة مركز اولاد صقر بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين الي مستشفي اولاد صقر وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.